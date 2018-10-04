Владимир Кличко: Потрясён Александром Усиком

На самом деле мы спарринговали три недели назад. У него прекрасная техника. Мне было очень непросто, хотя я всё ещё в форме. Я думаю, у него есть шанс в супертяжёлом дивизионе. Это займёт некоторое время, чтобы подстроиться. Это примерно как любительский и профессиональный бокс. Всё тот же спорт, но в тяжёлом и супертяжёлом дивизионах техника разная.