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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Кличко: Потрясён Александром Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко поделился своим мнением о перспективах Александра Усика в этом дивизионе.

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«Я потрясён Александром Усиком, у него сейчас отличные рейтинги. Он очень молод. За малое количество боев стал абсолютным чемпионом.

На самом деле мы спарринговали три недели назад. У него прекрасная техника. Мне было очень непросто, хотя я всё ещё в форме. Я думаю, у него есть шанс в супертяжёлом дивизионе. Это займёт некоторое время, чтобы подстроиться. Это примерно как любительский и профессиональный бокс. Всё тот же спорт, но в тяжёлом и супертяжёлом дивизионах техника разная.

Беллью — Усик? Беллью собирается встретиться с очень опытным, технически лучшим Усиком, который непобедим и является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Я думаю, Беллью будет непросто. Я желаю моему земляку продолжить победную серию. Но я скажу кое-что, что знают фаны. Беллью — это отличный боец, он умеет преподносить сюрпризы в ринге, переворачивать поединки с ног на голову. Этот бой будет действительно увлекательным для болельщиков со всего мира", — приводит слова Владимира Кличко ISport.ua.

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