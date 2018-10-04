Владимир Кличко: Потрясён Александром Усиком

«Я потрясён Александром Усиком, у него сейчас отличные рейтинги. Он очень молод. За малое количество боев стал абсолютным чемпионом.
На самом деле мы спарринговали три недели назад. У него прекрасная техника. Мне было очень непросто, хотя я всё ещё в форме. Я думаю, у него есть шанс в супертяжёлом дивизионе. Это займёт некоторое время, чтобы подстроиться. Это примерно как любительский и профессиональный бокс. Всё тот же спорт, но в тяжёлом и супертяжёлом дивизионах техника разная.
Беллью — Усик? Беллью собирается встретиться с очень опытным, технически лучшим Усиком, который непобедим и является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Я думаю, Беллью будет непросто. Я желаю моему земляку продолжить победную серию. Но я скажу