Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь2
Трактор0
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Динамо Р
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Уфа
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш4
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз3
Аризона Койотс0
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
21:45
Тулуза
Ницца
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз1
Виннипег Джетс5
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Рейнджерс2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзОТ3
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред УингзОТ2
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз0
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ7
Вашингтон Кэпиталз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Нью-Йорк Айлендерс2
Все события
Фоторепортажи
13Слуцкий против Моуринью: ничья ЦСКА с «Реалом»
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
11:18 (мск), источник: Vesti.kz

WBC обяжет боксеров проводить взвешивание в день боя

Всемирный боксерский совет (WBC) планирует ввести два дополнительных взвешивания бойцов перед боем, передает vringe.com.

Наверх

Команда Головкина прокомментировала выдвинутые WBC условия допуска до третьего боя с «Канело».

На сегодня помимо классического взвешивания за день до боя у WBC есть предварительные — за месяц и за неделю.

Теперь к ним собираются прибавить взвешивание за две недели до выхода на ринг, а также в день боя.

За 30 дней до поединка боец не должен более чем на 10 процентов перевешивать контрактный лимит, за 14 дней эта цифра установлена на отметке 5 процентов, за 7 дней — 3 процента.

В день боя спортсмен не должен набирать более 10 процентов от контрактного веса.

Новые правила для санкционированных WBC боев вступят в силу с июня, кроме правила взвешивания в день боя — оно начинает действовать уже с 1 января.

Также с нового года бокснры обязаны будут предоставлять комиссии ежегодные данные МРТ-обследования.

Легионер "Астаны" оказался самым грубым игроком по итогам второго тура Лиги Европы
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу
13 шайб и овертайм. Суперхоккей от команд Малкина и Овечкина
Россия полностью выплатила взносы в WADA за 2018 год
Андрей Тихонов покидает «Крылья Советов»
Легионер «Ростова» раскрыл причину страха перед Россией
«Он сумасшедший»: Сотникову ограбил фанат
РФ увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь