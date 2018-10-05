WBC обяжет боксеров проводить взвешивание в день боя

Команда Головкина прокомментировала выдвинутые WBC условия допуска до третьего боя с «Канело».

На сегодня помимо классического взвешивания за день до боя у WBC есть предварительные — за месяц и за неделю.

Теперь к ним собираются прибавить взвешивание за две недели до выхода на ринг, а также в день боя.

За 30 дней до поединка боец не должен более чем на 10 процентов перевешивать контрактный лимит, за 14 дней эта цифра установлена на отметке 5 процентов, за 7 дней — 3 процента.

В день боя спортсмен не должен набирать более 10 процентов от контрактного веса.

Новые правила для санкционированных WBC боев вступят в силу с июня, кроме правила взвешивания в день боя — оно начинает действовать уже с 1 января.