WBC обяжет боксеров проводить взвешивание в день боя
Всемирный боксерский совет (WBC) планирует ввести два дополнительных взвешивания бойцов перед боем, передает vringe.com.
Всемирный боксерский совет (WBC) планирует ввести два дополнительных взвешивания бойцов перед боем, передает vringe.com.
Команда Головкина прокомментировала выдвинутые WBC условия допуска до третьего боя с «Канело».
На сегодня помимо классического взвешивания за день до боя у WBC есть предварительные — за месяц и за неделю.
Теперь к ним собираются прибавить взвешивание за две недели до выхода на ринг, а также в день боя.
За 30 дней до поединка боец не должен более чем на 10 процентов перевешивать контрактный лимит, за 14 дней эта цифра установлена на отметке 5 процентов, за 7 дней — 3 процента.
В день боя спортсмен не должен набирать более 10 процентов от контрактного веса.
Новые правила для санкционированных WBC боев вступят в силу с июня, кроме правила взвешивания в день боя — оно начинает действовать уже с 1 января.
Также с нового года бокснры обязаны будут предоставлять комиссии ежегодные данные