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11:26 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин прибыл на пресс-конференцию в Алматы

Экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин прибыл на пресс-конференцию в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Во время специальной встречи с журналистами GGG расскажет о планах на будущее.

«Я очень рад находиться дома. В первую очередь через вас, через СМИ, хочу поблагодарить казахстанцев за поддержку, за добрые и теплые слова в мой адрес», — обратился Головкин к журналистам.

Напомним, в эти дни боксер находится с визитом в Казахстане. Ранее он посетил хоккейный матч в Астане.

Это первое прибытие боксера на родину после последнего боя, в котором он в спорном бою уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял свои титулы.

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