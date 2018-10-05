Геннадий Головкин прибыл на пресс-конференцию в Алматы

Во время специальной встречи с журналистами GGG расскажет о планах на будущее.

«Я очень рад находиться дома. В первую очередь через вас, через СМИ, хочу поблагодарить казахстанцев за поддержку, за добрые и теплые слова в мой адрес», — обратился Головкин к журналистам.

Напомним, в эти дни боксер находится с визитом в Казахстане. Ранее он посетил хоккейный матч в Астане.