Кремлев: МОК не должен диктовать условия Международной ассоциации любительского бокса

Источник: РИА "Новости"

В четверг пресс-служба МОК сообщила, что по-прежнему может исключить бокс из программы Игр-2020 и не признать AIBA. Ранее СМИ сообщали, что директор по вопросам этики и соответствия требованиям МОК Пакеретт Жирар Запелли направила письмо на имя исполняющего обязанности главы AIBA Гафура Рахимова. В нем в ультимативной форме говорилось о том, что его выдвижение на пост президента федерации может повлиять на решение МОК сохранить бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио, так как функционер подозревается в связях с криминальным миром.

«На AIBA оказывается давление, фактически это угрозы. МОК рассылает письма национальным федерациям, предупреждает нас о возможном недопуске AIBA, а также о том, что олимпийский бокс под угрозой. Но хочу сказать, что бокс — это как хоккей для зимней Олимпиады, это один из первых видов, который был включен в программу Игр. МОК диктует нам условия, тем самым нарушая свою хартию», — заявил Кремлев.

«До такого состояния AIBA довел бывший член исполкома МОК (Чинг Куо Ву, бывший глава AIBA — прим. ТАСС), он вверг федерацию в кризисное состояние с долгом в размере $50 млн. Пусть МОК тогда заплатит, закроет эти долги. МОК не должен диктовать нам условия, мы сами выбираем, кого мы хотим видеть во главе международной федерации», — добавил собеседник агентства.

Развитие бокса стоит на первом плане

Кремлев указывает на то, что Рахимов заручился поддержкой более ста национальных федераций, тогда как его соперник на выборах Серик Конакбаев «не смог собрать и 20 голосов». «Рахимов спас AIBA от банкротства, он договорился по выплате всех долгов, часть уже выплатили. Человек, находясь в должности временно исполняющего обязанности, взял и показал, что он готов развивать организацию, почему бы его не поддержать? МОК тоже, как и AIBA, состоит из национальных комитетов, он должен помогать, развивать», — подчеркнул Кремлев.

«Не удивлюсь, что это плоды деятельности тех оппонентов, которые не смогли даже 20 голосов набрать. Не исключено, что это делается вместе с МОК. Я считаю, что они сами нарушают свою хартию, так как спорт должен быть вне политики. МОК должен помогать, а не диктовать условия», — добавил руководитель.

По мнению Кремлева, сложившая ситуация требует объединения усилий всех сторон. «Нужно сейчас объединиться, поддержать, подумать, как вытащить AIBA и поднять ее. МОК нужно задуматься над развитием бокса, потому что те же профессиональные футбольные и хоккейные лиги давно обошли организацию по популярности и развитию. МОК заигрывает с такими делами, хотя им нужно думать и развивать свои олимпийские виды, чтобы они были популярны», — заключил собеседник агентства.

Выборы президента AIBA пройдут 3 ноября на конгрессе организации в Москве. Окончательно МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.