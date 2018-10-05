«Нет определенного возраста, до которого можно драться». Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры

«Тяжело ответить (на вопрос о завершении карьеры — прим. ред). Нет определенного возраста, до которого можно драться. Бокс — опасный вид спорта, где каждый удар может решить твою жизнь. Будет возможность и желание, то будем продолжать биться».
Напомним, во время
Он будет самостоятельно вести отбор и сам решать, с кем сотрудничать.
В эти дни GGG находится с визитом в Казахстане. Ранее он посетил хоккейный матч в Астане.
Это первое прибытие боксера на родину после последнего боя, в котором он в спорном бою уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял свои титулы.