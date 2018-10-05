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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Нет определенного возраста, до которого можно драться». Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин отметил, что пока не планирует вешать перчатки на гвоздь, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Тяжело ответить (на вопрос о завершении карьеры — прим. ред). Нет определенного возраста, до которого можно драться. Бокс — опасный вид спорта, где каждый удар может решить твою жизнь. Будет возможность и желание, то будем продолжать биться».

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Напомним, во время пресс-конференции Головкин также заявил, что окажет поддержку в продвижении молодым казахстанским боксерам.

Он будет самостоятельно вести отбор и сам решать, с кем сотрудничать.

В эти дни GGG находится с визитом в Казахстане. Ранее он посетил хоккейный матч в Астане.

Это первое прибытие боксера на родину после последнего боя, в котором он в спорном бою уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял свои титулы.

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