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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Johnny 2 Guns? Кто это?» В команде Жанибека Алимханулы прокомментировали появление прозвища для чемпиона мира

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (3−0, 1 КО) провел первый бой в США и «обзавелся» звучным никнеймом — «Johnny 2 Guns». PR-менеджер чемпиона мира среди любителей Берик Султан рассказал корреспонденту Vesti.kz версию появления «второго имени».

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Жанибек Алимханулы после победы в дебютном бою в США обзавелся никнеймом.

Американский дебют 25-летнего Алимханулы прошел в Окленде (штат Калифорния), когда он решением судей победил колумбийца Карлоса Галвана (16−8−1, 15 КО).

«У нас только прошел дебют в США, но мы уже столкнулись с двумя удивительными моментами. Во-первых, когда мы уже готовились к выходу на ринг, нам сообщили, что бой будет не восемь раундов, а шесть. Как так? Мы ведь готовились к восьмираундовому поединку, а тут нам говорят, что будет только шесть. Но не только нам изменили формат. И другим участникам вечера на два раунда сократили бои. Возможно, это было связано с телевизионным вещанием вечера.

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Второе удивление было когда уже поднимались в ринг. Ринг-анонсер представил Жанибека, как Жанибек «Johnny 2 Guns» Алимханулы. Мы с Жанибеком переглянулись и не могли понять, как так вышло. Кто это сделал? Было искреннее удивление. Сейчас мы вернулись из Окленда в Нортридж и вдруг появляется новость, что у Жанибека Алимханулы есть новый никнейм. Это стало третьим удивлением.

Скажу так. Это не является никнеймом Жанибека Алимханулы. Команда, Жанибек и я не в курсе, кто поставил такое. Жанибеку это имя не понравилось. Мы обратились к Эгису Климасу с просьбой убрать этот никнейм. Неизвестно, кто это придумал. Если нужно будет, то мы сами придумаем никнейм. А с чем связан этот вариант и кто его автор? Остается загадкой для нас. Официально заявляем, что этот никнейм не имеет отношение к Жанибеку Алимханулы. На шортах Жанибеку будет написано только его имя, — поделился Султан.

Добавим, что уже запланирован второй бой в США для Алимханулы. На ринг он вернется уже 3 ноября в Эль-Пасо (штат Техас), а его соперником станет 32-летний американец Вон Александер (12−1, 8 КО) по прозвищу «Зверь».

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