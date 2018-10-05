«Johnny 2 Guns? Кто это?» В команде Жанибека Алимханулы прокомментировали появление прозвища для чемпиона мира
Казахстанский
Казахстанский
Жанибек Алимханулы после победы в дебютном бою в США обзавелся никнеймом.
Американский дебют 25-летнего Алимханулы прошел в Окленде (штат Калифорния), когда он решением судей победил колумбийца Карлоса Галвана (16−8−1, 15 КО).
«У нас только прошел дебют в США, но мы уже столкнулись с двумя удивительными моментами.
Второе удивление было когда уже поднимались в ринг.
Скажу так. Это не является никнеймом Жанибека Алимханулы. Команда, Жанибек и я не в курсе, кто поставил такое. Жанибеку это имя не понравилось. Мы обратились к Эгису Климасу с просьбой убрать этот никнейм. Неизвестно, кто это придумал. Если нужно будет, то мы сами придумаем никнейм. А с чем связан этот вариант и кто его автор? Остается загадкой для нас. Официально заявляем, что этот никнейм не имеет отношение к Жанибеку Алимханулы. На шортах Жанибеку будет написано только его имя, — поделился Султан.
Добавим, что уже запланирован второй бой в США для Алимханулы. На ринг он вернется уже 3 ноября в