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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Наш супергерой Геннадий Головкин». Как GGG встретился с фанатами в Алматы

Сегодня, 5 октября, экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин встретился со своими поклонниками в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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фотографий

Фанаты тепло встретили своего любимца, который выступил с небольшой речью на сцене.

«Я хочу помогать землякам достигать своих целей, становиться чемпионами мира. Хочу поделиться с вами отличным настроением. Сегодня замечательный день для Казахстана», — заявил Головкин.

Фанаты долго не отпускали GGG, сопроводив его до машины, которую в итоге и окружили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в эти дни GGG находится с визитом в Казахстане. Это первое прибытие боксера на родину после последнего боя, в котором он в спорном бою уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял свои титулы.

В Алматы он выступил с новым проектом по продвижению казахстанских боксеров на мировой арене. В рамках идеи он будет самостоятельно вести отбор и сам решать, с кем сотрудничать. Прежде всего GGG ищет в молодых талантах опыт, который поможет избежать серьезные последствия со здоровьем.

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