«Наш супергерой Геннадий Головкин». Как GGG встретился с фанатами в Алматы

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Фанаты тепло встретили своего любимца, который выступил с небольшой речью на сцене.

«Я хочу помогать землякам достигать своих целей, становиться чемпионами мира. Хочу поделиться с вами отличным настроением. Сегодня замечательный день для Казахстана», — заявил Головкин.

Фанаты долго не отпускали GGG, сопроводив его до машины, которую в итоге и окружили.

Напомним, в эти дни GGG находится с визитом в Казахстане. Это первое прибытие боксера на родину после последнего боя, в котором он в спорном бою уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял свои титулы.