«Наш супергерой Геннадий Головкин». Как GGG встретился с фанатами в Алматы
Сегодня, 5 октября,
Сегодня, 5 октября,
Фанаты тепло встретили своего любимца, который выступил с небольшой речью на сцене.
«Я хочу помогать землякам достигать своих целей, становиться чемпионами мира. Хочу поделиться с вами отличным настроением. Сегодня замечательный день для Казахстана», — заявил Головкин.
Фанаты долго не отпускали GGG, сопроводив его до машины, которую в итоге и окружили.
Напомним, в эти дни GGG находится с визитом в Казахстане. Это первое прибытие боксера на родину после последнего боя, в котором он в спорном бою уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял свои титулы.
В Алматы он выступил с новым проектом по продвижению казахстанских боксеров на мировой арене. В рамках идеи он будет самостоятельно вести отбор и сам решать, с кем сотрудничать. Прежде всего GGG ищет в молодых талантах опыт, который поможет избежать серьезные последствия со здоровьем.