Дон Кинг подал в суд на Рябинского из-за отмены боя Поветкина со Стиверном

Источник: РИА "Новости"

«Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик всё-таки! Веселый! Не дает скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья!» — написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о причинах подачи иска, Рябинский написал: «Отмена боя со Стиверном».

Поветкин 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге должен был встретиться со Стиверном, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге бой был отменен, Стиверн покинул Россию, а Поветкин боксировал против француза Йоанна Дюопа во встрече, не имевшей официального статуса.