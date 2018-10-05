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19:32 (мск), источник: Р-Спорт

Дон Кинг подал в суд на Рябинского из-за отмены боя Поветкина со Стиверном

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера Бермейна Стиверна, подал иск в суд на главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского из-за отмены боя канадца с россиянином Александром Поветкиным.

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Источник: РИА "Новости"

«Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик всё-таки! Веселый! Не дает скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья!» — написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о причинах подачи иска, Рябинский написал: «Отмена боя со Стиверном».

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Поветкин 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге должен был встретиться со Стиверном, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге бой был отменен, Стиверн покинул Россию, а Поветкин боксировал против француза Йоанна Дюопа во встрече, не имевшей официального статуса.

После отмены боя Дон Кинг сообщил РИА Новости, что финансовые потери команды Стиверна составили около двух миллионов долларов.

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