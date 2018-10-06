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00:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» официально объявил своего соперника по первому бою после победы над Головкиным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и The Ring Сауль «Канело» Альварес (50−1−1, 34 КО) официально назвал имя своего соперника по следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.

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15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Альварес встретится с 31-летним британцем Рокки Филдинг (27−1, 15 КО), который владеет титулом WBA (Super) во втором среднем весе. На кону будет столько пояс Филдинга.

«С большим волнением я объявлю свой следующий бой. который пройдет 15 декабря на MSG в Нью-Йорке. Преодолев большой вызов в своей карьере и став чемпионом WBC в 160 фунтах, я теперь буду драться за титула чемпиона мира в 168 фунтах против Рокки Филдинг — нынешнего чемпиона WBA», — написал Альварес в твиттере.

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Напомним, два последних боя Альварес провел против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1. 34 КО). В их первом поединке в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а спустя год — решением большинства судей победил Альварес, отобравший у соперника титулы WBC и WBA (Super). Оба боя проходили на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

"Канело" официально объявил соперника по первому бою после победы над Головкиным
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