«Канело» официально объявил своего соперника по первому бою после победы над Головкиным

15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Альварес встретится с 31-летним британцем Рокки Филдинг (27−1, 15 КО), который владеет титулом WBA (Super) во втором среднем весе. На кону будет столько пояс Филдинга.

«С большим волнением я объявлю свой следующий бой. который пройдет 15 декабря на MSG в Нью-Йорке. Преодолев большой вызов в своей карьере и став чемпионом WBC в 160 фунтах, я теперь буду драться за титула чемпиона мира в 168 фунтах против Рокки Филдинг — нынешнего чемпиона WBA», — написал Альварес в твиттере.