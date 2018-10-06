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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер прошел взвешивание накануне боя

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО), выступающий в первом полусреднем весе, прошел взвешивание накануне боя, сообщают Vesti.kz.

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По времени Астаны поединок состоится утром 7 октября. Соперником Джукембаева станет мексиканец Патрисио Морено (20−2, 14 КО). Бой запланирован на десять раундов. Оба боксера уложились в лимит своей весовой категории.

Напомним, в последний раз Джукембаев выходил на ринг в мае, когда победил техническим нокаутом в седьмом раунде, тем самым завоевав вакантный пояс чемпиона WBC Continental Americas.

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