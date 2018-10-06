Казахстанский нокаутер прошел взвешивание накануне боя
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО), выступающий в первом полусреднем весе, прошел взвешивание накануне боя, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО), выступающий в первом полусреднем весе, прошел взвешивание накануне боя, сообщают Vesti.kz.
По времени Астаны поединок состоится утром 7 октября. Соперником Джукембаева станет мексиканец Патрисио Морено (20−2, 14 КО). Бой запланирован на десять раундов. Оба боксера уложились в лимит своей весовой категории.
Напомним, в последний раз Джукембаев выходил на ринг в мае, когда победил техническим нокаутом в седьмом раунде, тем самым завоевав вакантный пояс чемпиона WBC Continental Americas.