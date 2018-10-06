Промоутер Альвареса прокомментировал выбор соперника по первому бою после победы над Головкиным

Напомним, было официально объявлено, что 15-го декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке 28-летний Альварес встретится с 31-летним британцем Рокки Филдингом (27−1, 15 КО), который владеет титулом «регулярного» чемпиона WBA во втором среднем весе. При этом на кону в бою будет стоять только пояс Филдинга.

«Канело» хочет делать историю, — сказал Гомес. — Он хотел чего-нибудь другого. Он никогда не боксировал в этом весе, но ему хотелось сделать что-то особенное. Он никогда не дрался в Нью-Йорке и очень рад выступить в «Мекке бокса», где дрались Мохаммед Али и все великие. Он хочет, чтобы это было особенное событие.