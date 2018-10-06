Промоутер Альвареса прокомментировал выбор соперника по первому бою после победы над Головкиным

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь
Карпаты
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Зенит-2
Армавир
Хоккей. КХЛ
16:00
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
СКА
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Болонья
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Оренбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Шальке-04
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Леванте
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ2
Сан-Хосе Шаркс3
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Первый дивизион
20:00
Сочи
Луч
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Реймс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Каролина Харрикейнз3
Футбол. Зарубежный
21:30
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Леганес
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
5.10
Брайтон & Хоув1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
5.10
Атлетик1
Реал Сосьедад3
Футбол. Зарубежный
5.10
Тулуза1
Ницца1
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Альвареса прокомментировал выбор соперника по первому бою после победы над Головкиным

Главакомпании Golden Boy Promotions Эрик Гомес прокомментировал подбор следующего соперника для чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и The Ring Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО).

Наверх

Напомним, было официально объявлено, что 15-го декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке 28-летний Альварес встретится с 31-летним британцем Рокки Филдингом (27−1, 15 КО), который владеет титулом «регулярного» чемпиона WBA во втором среднем весе. При этом на кону в бою будет стоять только пояс Филдинга.

«Канело» хочет делать историю, — сказал Гомес. — Он хотел чего-нибудь другого. Он никогда не боксировал в этом весе, но ему хотелось сделать что-то особенное. Он никогда не дрался в Нью-Йорке и очень рад выступить в «Мекке бокса», где дрались Мохаммед Али и все великие. Он хочет, чтобы это было особенное событие.

Он всегда в прекрасной форме, он молод и хочет доказать, что будет драться с кем угодно в любое время. Он все еще будет представлять WBC как чемпион мира в среднем весе, и ему предоставили добровольную защиту. Что касается трансляции, pay-per-view, и всего остального, это будет решено примерно на следующей неделе. Но в поединке заинтересованы все платформы, — цитирует Гомеса boxingscene.com.

Букмекеры сделали прогноз на матч 29-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кайрат"
Хабиб, время пришло!
СМИ: Моуринью покинет свой пост после матча с «Ньюкаслом»
Шанс Конора Макгрегора — в дебюте боя с Нурмагомедовым
Илья Ковальчук провел первый матч в НХЛ с 2013 года
«Каролина» победила, Свечников набрал первое очко в НХЛ
Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд в КХЛ
Райола: Ибрагимович готов к переговорам с «Миланом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь