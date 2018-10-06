«Дерзайте смело!». Геннадий Головкин рассказал, как стать чемпионом

По словам GGG, очень многое зависит от твоей команды.

«Однозначно, это целеустремленность. Это работоспособность. Это достижение поставленных целей, не отклоняясь. И чтобы быть чемпионом долгое время, нужно иметь сплоченную, дружную команду. Очень сильную команду. И, думаю, быть чемпионом тебе гарантировано. Во всем», — рассказал Головкин, выступая на на Syneq Business Forum в Алматы.

«Добившись каких-то результатов, я понимаю по крайней мере, что ничего невозможного нет. Дерзайте смело, — обратился GGG к частникам форума. — Занимайтесь спортом. Отдавайте своих детей в спорт. Здоровая нация — это здоровое будущее. Занимайтесь бизнесом. Нам, современному государству, надо развиваться и показывать свое лицо на мировом уровне».