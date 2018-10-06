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15:44 (мск), источник: ТАСС

Рахимов: Финансовое положение Международной ассоциации любительского бокса стабильно

ТАСС, 6 октября. Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) удалось стабилизировать финансовое положение организации. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов, слова которого приводит агентство AFP.

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В прошлом году президент AIBA Чинг Куо Ву сообщил, что организация находится на грани банкротства. Позднее он был освобожден от занимаемой должности, ему были предъявлены обвинения в халатности в финансовых делах AIBA. В октябре текущего года исполком организации принял решение о его пожизненном отстранении.

«Из-за плохого управления финансами со стороны бывшего президента и генерального секретаря наша организация оказалась в крайне тяжелом положении, — сказал Рахимов. — Мы говорим о десятках миллионов долларов, потраченных на несуразные проекты или же просто пропавших из казны. На протяжении моей карьеры я никогда не видел ничего подобного. Но сейчас мы нашли общий язык с кредиторами и инвесторами и достигли стабильного положения».

Выборы президента AIBA пройдут 3 ноября на конгрессе организации в Москве. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил несогласие с назначением Рахимова на пост исполняющего обязанности главы AIBA, так как его подозревают в связях с криминальным миром. Сам Рахимов эти подозрения опроверг.

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