Рахимов: Финансовое положение Международной ассоциации любительского бокса стабильно

В прошлом году президент AIBA Чинг Куо Ву сообщил, что организация находится на грани банкротства. Позднее он был освобожден от занимаемой должности, ему были предъявлены обвинения в халатности в финансовых делах AIBA. В октябре текущего года исполком организации принял решение о его пожизненном отстранении.

«Из-за плохого управления финансами со стороны бывшего президента и генерального секретаря наша организация оказалась в крайне тяжелом положении, — сказал Рахимов. — Мы говорим о десятках миллионов долларов, потраченных на несуразные проекты или же просто пропавших из казны. На протяжении моей карьеры я никогда не видел ничего подобного. Но сейчас мы нашли общий язык с кредиторами и инвесторами и достигли стабильного положения».