Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF, нокаутировав Джонсона

Бетербиев завоевал чемпионский титул в ноябре 2017 года, во Фресно (США) нокаутировав немца Энрико Келлинга. Для 33-летнего россиянина победа над Джонсоном стала 13-й в 13 боях (все нокаутом). 33-летний Джонсон потерпел первое поражение после 17 победных боев.