Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF, нокаутировав Джонсона
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев нокаутировал британца Каллума Джонсона и защитил свой титул.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев нокаутировал британца Каллума Джонсона и защитил свой титул.
Бой, прошедший в Чикаго, завершился нокаутом Джонсона в четвертом раунде.
Бетербиев завоевал чемпионский титул в ноябре 2017 года, во Фресно (США) нокаутировав немца Энрико Келлинга. Для 33-летнего россиянина победа над Джонсоном стала 13-й в 13 боях (все нокаутом). 33-летний Джонсон потерпел первое поражение после 17 победных боев.