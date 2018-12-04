К чему ведет конфликт МОК и AIBA? Паниковать рано

Источник: Спорт-Экспресс

На заседании исполкома МОК в Токио было принято решение заморозить олимпийский турнир по боксу в Токио-2020. Многие сочли это ответом на избрание президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафура Рахимова, по поводу кандидатуры которого существовало много разных мнений. С ситуацией в AIBA теперь будет разбираться комиссия МОК. Однако это вовсе не означает, что олимпийский статус бокса оказался под вопросом. Есть несколько важных моментов, которые необходимо понимать, прежде чем делать печальные выводы о будущем бокса. И среди них много позитивных.

1. Томас Бах — за проведение олимпийского турнира по боксу.

Вот что сказал президент МОК Томас Бах в ответ на вопрос, может ли он «предоставить гарантии спортсменам, что в Токио-2020 пройдет олимпийский турнир по боксу».

— Мы приложим все усилия к этому и, конечно же, будут переговоры, — отметил Бах. — Мы получили запрос от Национальной федерации бокса Японии, которая попросила не отменять олимпийский турнир по боксу, и мы полностью согласны с этой просьбой. Мы хотим, чтобы в Токио состоялся турнир по боксу, и приложим все усилия для его проведения.

Кроме того, исполком МОК восстановил замороженное в декабре 2017 года финансирование бокса по программе «Олимпийская солидарность», что является очень хорошим знаком, ведь эта программа помогает развивающимся странам принимать участие в олимпийских турнирах по различным видам спорта.

2. Кто будет проводить олимпийский турнир в Токио-2020?

Теоретические может случиться так, что турнир по боксу состоится, но организовывать его будет поручено не AIBA. Однако, как заявляет МОК, альтернативные сценарии не рассматриваются.

— Преждевременно говорить о каких-либо других моделях прямо сейчас, — отметил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. — Мы открыли расследование текущей ситуации. Но AIBA по-прежнему будет оставаться признанной МОК федерацией. Только сессия МОК итоге имеет право отозвать признание. Но мы не собираемся вступать в какие-либо гипотетические дискуссии об альтернативных моделях. Мы хотим сосредоточиться на работе комитета по расследованию и взаимодействию с AIBA для предоставления этой информации. Наша цель — забота о спорте и спортсменах, которых мы хотим заверить, что рассчитываем провести олимпийский боксерский турнир на Играх Токио-2020.

3. Проблемы касаются прошлого, а не настоящего AIBA.

Комиссия по расследованию во главе с членом исполкома МОК и главой Объединенного мира борьбы Ненадом Лаловичем работает сейчас над всеми спорными моментами внутри AIBA, которые не устраивают Международный олимпийский комитет.

— Вопрос не касается личности главы AIBA господина Рахимова, — отметил Бах. — Если вы посмотрите на решение исполнительного комитета МОК, тогда станет совершенно ясно, что мы обеспокоены тем, что он не может полностью реализовать функции президента международной федерации в связи с ограничениями Казначейства США. Например, согласно нашей информации, AIBA не может иметь или открывать банковские счета в Швейцарии, в стране, где расположен ее головной офис. Никаких санкций лично против господина Рахимова со стороны МОК нет.

4. AIBA настроена на сотрудничество.

Международная ассоциация любительского бокса отмечает, что сотрудничает с МОК и с комиссией по расследованию. А также подчеркивает, что достигнут прогресс в системе управления, антидопинговых мерах, финансовых вопросах, системе судейства.

«AIBA приветствует возможность работать с комиссией по расследованию под председательством Ненада Лаловича, с тем чтобы внести ясность в любые дальнейшие опасения, которые могут быть у МОК. Учитывая опыт Лаловича в международном спорте и его личный опыт в реформах управления международной спортивной организацией, мы уверены, что его опыт будет неоценим», — отмечается в заявлении AIBA.

5. Рахимов добился финансовой стабильности.

Президент AIBA Гафур Рахимов не остается в стороне от всех проблем. После того, как в январе этого года он стал временным президентом, Рахимов убедил кредиторов AIBA реструктурировать или списать просроченные долги организации в размере около 40 миллионов долларов, образовавшихся в результате провальной деятельности предыдущего руководства. Эти долги много лет дамокловым мечом висели над AIBA и могли привести к ее банкротству в марте этого года.

— Я хотел бы поблагодарить Исполнительный комитет МОК за их всестороннюю работу и заверить их, что AIBA готова совершенствоваться в любой области, в которой к нам имеются вопросы, — отметил Рахимов. — AIBA остается приверженной Олимпийскому движению и олимпийским ценностям. Меня в начале этого года тоже беспокоили наши финансы. Тем не менее, я могу заверить наших олимпийских друзей, что после значительных сокращений расходов, поиска новых спонсоров, обеспечения надежных контрактов с принимающими наши чемпионаты странами и переговоров с партнерами, AIBA добилась финансовой стабильности. Я с нетерпением жду возможности поделиться всей этой информацией с моим коллегой господином Лаловичем и его комитетом.