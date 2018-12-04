Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс2
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Торпедо НН
Биатлон. Биатлон
16:15
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
12:15
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Хоккей. НХЛ
7.12
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.12
Флорида Пантерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.12
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.12
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.12
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.12
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.12
Аризона Койотс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.12
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.12
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.12
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс4
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Каролина Харрикейнз1
Все события
Фоторепортажи
33Глушаков забил, «Спартак» победил
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
4 декабря, источник: Спорт-Экспресс

К чему ведет конфликт МОК и AIBA? Паниковать рано

Бокс пока не исключили из олимпийской программы. И, скорее всего, не исключат.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

На заседании исполкома МОК в Токио было принято решение заморозить олимпийский турнир по боксу в Токио-2020. Многие сочли это ответом на избрание президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафура Рахимова, по поводу кандидатуры которого существовало много разных мнений. С ситуацией в AIBA теперь будет разбираться комиссия МОК. Однако это вовсе не означает, что олимпийский статус бокса оказался под вопросом. Есть несколько важных моментов, которые необходимо понимать, прежде чем делать печальные выводы о будущем бокса. И среди них много позитивных.

1. Томас Бах — за проведение олимпийского турнира по боксу.

Вот что сказал президент МОК Томас Бах в ответ на вопрос, может ли он «предоставить гарантии спортсменам, что в Токио-2020 пройдет олимпийский турнир по боксу».

— Мы приложим все усилия к этому и, конечно же, будут переговоры, — отметил Бах. — Мы получили запрос от Национальной федерации бокса Японии, которая попросила не отменять олимпийский турнир по боксу, и мы полностью согласны с этой просьбой. Мы хотим, чтобы в Токио состоялся турнир по боксу, и приложим все усилия для его проведения.

Кроме того, исполком МОК восстановил замороженное в декабре 2017 года финансирование бокса по программе «Олимпийская солидарность», что является очень хорошим знаком, ведь эта программа помогает развивающимся странам принимать участие в олимпийских турнирах по различным видам спорта.

2. Кто будет проводить олимпийский турнир в Токио-2020?

Теоретические может случиться так, что турнир по боксу состоится, но организовывать его будет поручено не AIBA. Однако, как заявляет МОК, альтернативные сценарии не рассматриваются.

— Преждевременно говорить о каких-либо других моделях прямо сейчас, — отметил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. — Мы открыли расследование текущей ситуации. Но AIBA по-прежнему будет оставаться признанной МОК федерацией. Только сессия МОК итоге имеет право отозвать признание. Но мы не собираемся вступать в какие-либо гипотетические дискуссии об альтернативных моделях. Мы хотим сосредоточиться на работе комитета по расследованию и взаимодействию с AIBA для предоставления этой информации. Наша цель — забота о спорте и спортсменах, которых мы хотим заверить, что рассчитываем провести олимпийский боксерский турнир на Играх Токио-2020.

3. Проблемы касаются прошлого, а не настоящего AIBA.

Комиссия по расследованию во главе с членом исполкома МОК и главой Объединенного мира борьбы Ненадом Лаловичем работает сейчас над всеми спорными моментами внутри AIBA, которые не устраивают Международный олимпийский комитет.

— Вопрос не касается личности главы AIBA господина Рахимова, — отметил Бах. — Если вы посмотрите на решение исполнительного комитета МОК, тогда станет совершенно ясно, что мы обеспокоены тем, что он не может полностью реализовать функции президента международной федерации в связи с ограничениями Казначейства США. Например, согласно нашей информации, AIBA не может иметь или открывать банковские счета в Швейцарии, в стране, где расположен ее головной офис. Никаких санкций лично против господина Рахимова со стороны МОК нет.

4. AIBA настроена на сотрудничество.

Международная ассоциация любительского бокса отмечает, что сотрудничает с МОК и с комиссией по расследованию. А также подчеркивает, что достигнут прогресс в системе управления, антидопинговых мерах, финансовых вопросах, системе судейства.

«AIBA приветствует возможность работать с комиссией по расследованию под председательством Ненада Лаловича, с тем чтобы внести ясность в любые дальнейшие опасения, которые могут быть у МОК. Учитывая опыт Лаловича в международном спорте и его личный опыт в реформах управления международной спортивной организацией, мы уверены, что его опыт будет неоценим», — отмечается в заявлении AIBA.

5. Рахимов добился финансовой стабильности.

Президент AIBA Гафур Рахимов не остается в стороне от всех проблем. После того, как в январе этого года он стал временным президентом, Рахимов убедил кредиторов AIBA реструктурировать или списать просроченные долги организации в размере около 40 миллионов долларов, образовавшихся в результате провальной деятельности предыдущего руководства. Эти долги много лет дамокловым мечом висели над AIBA и могли привести к ее банкротству в марте этого года.

— Я хотел бы поблагодарить Исполнительный комитет МОК за их всестороннюю работу и заверить их, что AIBA готова совершенствоваться в любой области, в которой к нам имеются вопросы, — отметил Рахимов. — AIBA остается приверженной Олимпийскому движению и олимпийским ценностям. Меня в начале этого года тоже беспокоили наши финансы. Тем не менее, я могу заверить наших олимпийских друзей, что после значительных сокращений расходов, поиска новых спонсоров, обеспечения надежных контрактов с принимающими наши чемпионаты странами и переговоров с партнерами, AIBA добилась финансовой стабильности. Я с нетерпением жду возможности поделиться всей этой информацией с моим коллегой господином Лаловичем и его комитетом.

Елена Соболь

 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как?
Супертурнир в Катаре: «Локо», «Спартак», «Зенит» и «Ростов»
Алина, защищайся. Загитова может проиграть с чистым прокатом?
«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч
Украинская биатлонистка выиграла гонку на этапе КМ в Словении
Экс-чиновник ФИФА рассказал о сумме взятки при выборах ЧМ-2018
Фуркад: Слежу за новостями от Шипулина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь