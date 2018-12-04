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4 декабря, источник: Р-Спорт

Экс-чемпион мира по боксу немец Маркус Байер скончался в возрасте 47 лет

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC немецкий боксер Маркус Байер скончался в возрасте 47 лет, сообщает Deutsche Welle.

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Байер ушел из жизни в берлинской больнице в понедельник. Отмечается, что экс-чемпиона мира умер «после непродолжительной борьбы с серьезной болезнью».

Байер завершил карьеру в 2008 году. С 2015 года он работал комментатором на ТВ.

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