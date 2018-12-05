Чемпион мира среди молодежи из Казахстана проведет шестой бой на профи-ринге за год и второй за 20 дней

Он состоится 14 декабря в канадском Эдмонтоне. Соперником казахстанского боксера заявлен 29-летний мексиканец Элиуд Мелендез Роча. На его счету 14 побед (семь нокаутом), десять поражений (пять нокаутом) и две ничьи.

Стоит отметить, что этот поединок станет для Ахмедова вторым за 20 дней и шестым в 2018 году. Последний свой бой казахстанец провел 25 ноября. В нем он нокаутировал представителя Мексики Хосе Франсиско Зунига.