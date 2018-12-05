Чемпион мира среди молодежи из Казахстана проведет шестой бой на профи-ринге за год и второй за 20 дней

Он состоится 14 декабря в канадском Эдмонтоне. Соперником казахстанского боксера заявлен 29-летний мексиканец Элиуд Мелендез Роча. На его счету 14 побед (семь нокаутом), десять поражений (пять нокаутом) и две ничьи.
Стоит отметить, что этот поединок станет для Ахмедова вторым за 20 дней и шестым в 2018 году. Последний свой бой казахстанец провел 25 ноября. В нем он нокаутировал представителя Мексики Хосе Франсиско Зунига.
20-летний Ахмедов все свои пять поединков на профессиональном ринге завершил досрочно. На профи-ринге Ахмедов дебютировал в этом году. В любительском боксе он становился победителем молодежного чемпионата мира-2016. Все свои пять боев казахстанец провел в Канаде — его интересы представляет местная промоутерская компания Eye of the Tiger Management, с которой сотрудничают еще три казахстанца: Батыр Джукембаев, Нурзат Сабиров и Абылайхан Хусаинов.