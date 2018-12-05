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5 декабря, источник: Vesti.kz

Названо количество PPV-просмотров боя Уайлдер — Фьюри

Поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (40−0−1, 39 КО) и претендентом из Британии Тайсоном Фьюри (27−0−1, 19 КО) собрал более 300 тысяч просмотров по системе PPV, сообщает vRINGe.com со ссылкой на Ring TV.

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8
фотографий

Источник уточняет, что речь идет исключительно о проданных PPV на территории США — не включает PPV Британии, цифровые покупки (например, просмотр боя через PlayStation 4) или доходы от просмотра боя в кинотеатрах Америки.

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По данным источника, если цифры подтвердятся, то шоу можно будет называть успешным. Точка безубыточности для данного мероприятия составляла 250 тысяч PPV, а значит боксеры заработают больше, чем гарантированные официальные гонорары.

Напомним, что поединок состоялся 1 декабря в Лос-Анджелесе (США) и завершился вничью. Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113.

По ходу боя американец дважды отправлял британца в нокдаун — в 9-м и 12-м раундах. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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