Названо количество PPV-просмотров боя Уайлдер — Фьюри

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Источник уточняет, что речь идет исключительно о проданных PPV на территории США — не включает PPV Британии, цифровые покупки (например, просмотр боя через PlayStation 4) или доходы от просмотра боя в кинотеатрах Америки.

По данным источника, если цифры подтвердятся, то шоу можно будет называть успешным. Точка безубыточности для данного мероприятия составляла 250 тысяч PPV, а значит боксеры заработают больше, чем гарантированные официальные гонорары.

Напомним, что поединок состоялся 1 декабря в Лос-Анджелесе (США) и завершился вничью. Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113.