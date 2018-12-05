Головкина оставили за пределами ТОП-5 рейтинга P4P

Изменения произошли лишь в нижней части табеля о рангах: британец Тайсон Фьюри вытеснил из ТОП-10 своего соотечественника Энтони Джошуа и занял восьмое место. Первым остается украинец Василий Ломаченко, за ним располагаются мексиканец Сауль Альварес и другой представитель Украины Александр Усик.