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5 декабря, источник: Sports.kz

Головкина оставили за пределами ТОП-5 рейтинга P4P

Известный британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал обновленную версию рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound), пишет Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Изменения произошли лишь в нижней части табеля о рангах: британец Тайсон Фьюри вытеснил из ТОП-10 своего соотечественника Энтони Джошуа и занял восьмое место. Первым остается украинец Василий Ломаченко, за ним располагаются мексиканец Сауль Альварес и другой представитель Украины Александр Усик.

Казахстанский экс-чемпион Геннадий Головкин располагается на шестом месте.

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Полностью десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Василий Ломаченко (Украина).

2. Сауль Альварес (Мексика).

3. Александр Усик (Украина).

4. Майки Гарсия (США).

5. Теренс Кроуфорд (США).

6. Геннадий Головкин (Казахстан).

7. Наоя Иноуэ (Япония).

8. Тайсон Фьюри (Великобритания).

9. Мэнни Пакьяо (Филиппины).

10. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд).

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