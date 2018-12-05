Головкина оставили за пределами ТОП-5 рейтинга P4P
Известный британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал обновленную версию рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound), пишет Sports.kz.
Известный британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал обновленную версию рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound), пишет Sports.kz.
Изменения произошли лишь в нижней части табеля о рангах: британец Тайсон Фьюри вытеснил из ТОП-10 своего соотечественника Энтони Джошуа и занял восьмое место. Первым остается украинец Василий Ломаченко, за ним располагаются мексиканец Сауль Альварес и другой представитель Украины Александр Усик.
Казахстанский
Полностью десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Василий Ломаченко (Украина).
2. Сауль Альварес (Мексика).
3. Александр Усик (Украина).
4. Майки Гарсия (США).
5. Теренс Кроуфорд (США).
6. Геннадий Головкин (Казахстан).
7. Наоя Иноуэ (Япония).
8. Тайсон Фьюри (Великобритания).
9. Мэнни Пакьяо (Филиппины).
10. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд).