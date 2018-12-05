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5 декабря, источник: Vesti.kz

Названа дата принятия Головкиным решения относительно телетранслятора

Инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер сообщил дату, до которой казахстанский боксер Геннадий Головкин примет решение относительно новой платформы показа его поединков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Сроки дедлайна известный журналист озвучил в своем Твиттере. Так, согласно его источникам, GGG определится с телетранслятором до Рождества. Отметим, что в США данный праздник отмечается 25 декабря.

«Согласно источникам, GGG планирует принять решение по DAZN, ESPN и PBC до Рождества», — гласит его пост.

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Коппинджер также добавил, что Головкин не рассматривает в данный момент вариант очередного боя с мексиканцем Саулем Альваресом. Однако, по его словам, по-прежнему в профи-боксе ситуацию диктуют деньги и мексиканец — наиболее финансово привлекательный вариант.

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Напомним, основными претендентами на Головкина считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.

Но, по информации все того же Коппинджера, в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона. Это заставило других участников рынка активизироваться.

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