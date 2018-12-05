Названа дата принятия Головкиным решения относительно телетранслятора

Источник: Reuters

Сроки дедлайна известный журналист озвучил в своем Твиттере. Так, согласно его источникам, GGG определится с телетранслятором до Рождества. Отметим, что в США данный праздник отмечается 25 декабря.

«Согласно источникам, GGG планирует принять решение по DAZN, ESPN и PBC до Рождества», — гласит его пост.

Коппинджер также добавил, что Головкин не рассматривает в данный момент вариант очередного боя с мексиканцем Саулем Альваресом. Однако, по его словам, по-прежнему в профи-боксе ситуацию диктуют деньги и мексиканец — наиболее финансово привлекательный вариант.

Напомним, основными претендентами на Головкина считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.