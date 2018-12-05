Сборная России по боксу проведет заключительный перед ЧМ-2019 сбор в Подмосковье

«Подготовка сборной к чемпионату мира в связи с проведением турнира в Екатеринбурге не особо изменится. Разве что заключительный сбор команда проведет не в Сочи, как планировалось изначально, а на “Озере Круглом” — климатические условия там ближе к тем, что нас ждут в Екатеринбурге. Ориентируемся на даты с 16 августа по 4 сентября, на турнир отправимся за четыре дня до старта», — рассказал Кравцов.