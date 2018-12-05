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5 декабря, источник: ТАСС

Сборная России по боксу проведет заключительный перед ЧМ-2019 сбор в Подмосковье

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу проведет заключительный подготовительный сбор перед чемпионатом мира 2019 года в Подмосковье на базе «Озеро Круглое». Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Эдуард Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально турнир планировалось провести в Сочи. В среду было объявлено, что соревнования в сентябре 2019 года примет Екатеринбург.

«Подготовка сборной к чемпионату мира в связи с проведением турнира в Екатеринбурге не особо изменится. Разве что заключительный сбор команда проведет не в Сочи, как планировалось изначально, а на “Озере Круглом” — климатические условия там ближе к тем, что нас ждут в Екатеринбурге. Ориентируемся на даты с 16 августа по 4 сентября, на турнир отправимся за четыре дня до старта», — рассказал Кравцов.

Главный тренер сборной уверен, что Екатеринбург проведет соревнования на самом высоком уровне. «Уверен, Екатеринбург справится с проведением турнира на высшем уровне. Регион имеет хороший опыт в проведении крупных стартов, причем как любительских, так и профессиональных», — добавил Кравцов.

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