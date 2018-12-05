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5 декабря, источник: Vesti.kz

Лишивший Елеусинова звания двукратного чемпиона мира боксер сразится с казахстанцем в андеркарте у одноклубника Головкина

Казахстанский боксер первого среднего веса Александр Журавский (13−4, 11 КО) в следующем бою встретится с марроканцем Мохаммедом Рабии (7−0, 5 КО). По информации сайта BoxRec, их поединок пройдет 8 декабря в Париже (Франция), передает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний марроканец является перспективным боксером. Свой дебютный поединок он провел в марте 2017 года, уже в первом раунде победив техническим нокаутом. За прошедшее время он принял участие в семи боях, во всех добивался успеха, при этом пять раз досрочно.

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Соперник Журавского запомнился казахстанским болельщикам по своей любительской карьере. На чемпионате мира 2015 года в Дохе (Катар) Рабии выступал в одной весовой категории с будущим олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым (5−0, 3 КО). Оба боксера прошли весь турнирный путь до финала, в котором марроканец одержал победу. Также на счету боксера «бронза» Олимпиады в Рио-2016.

В рейтинге первого среднего веса сайта BoxRec Рабии находится на 74-м месте, а Журавский на 174-ой позиции.

Их восьмираундовый поединок пройдет в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет поединок за титул WBA в первом среднем весе между францзом Мишелем Соро (32−2−1, 22 КО) и британцем Грегом Венгетти (20−2−1, 12 КО).

Отметим, что 31-летний Соро сотрудничает с мексиканским тренером Абелем Санчесом, который является наставником экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

Сам Журавский дебютировал в профи в 2007 году. В 2011 уроженец Павлодара из-за травм перешел на тренерскую работу, но вернулся на ринг в 2015 году и провел уже семь боев. Девять поединков Журавский провел в Казахстане, четыре — в Таиланде, два — в России, а также по одному в Великобритании и Малайзии. В последнем бою, прошедшем 21 октября, он решением судей уступил узбекскому боксеру Жасуру Ахмаджонову (8−0−1, 5 КО).

Бакытжан Нурпеисов

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