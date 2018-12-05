Головкин отказался от идеи третьего боя с Альваресом?
Инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер поделился информацией относительного планов
Инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер поделился информацией относительного планов
Боксеры встречались в ринге дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на
«Согласно источникам, сегодня Эдди Хирн и Джон Скиппер встретились с Геннадием Головкиным в
Ранее Коппинджер сообщил дату, до которой Головкин примет решение относительно новой платформы для показа его поединков. Основными претендентами на GGG считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.
Но недавно в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона.
Добавим, что поединок с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.
При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в