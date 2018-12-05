Головкин отказался от идеи третьего боя с Альваресом?

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Боксеры встречались в ринге дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

«Согласно источникам, сегодня Эдди Хирн и Джон Скиппер встретились с Геннадием Головкиным в Лос-Анджелесе с целью убедить бывшего чемпиона мира подписать контракт с DAZN. GGG сказал своим людям, что он не заботится по поводу очередного боя с “Канело”, так как не чувствует, что получит справедливое решение. Кроме того, Головкину просто не нравится “Канело”, и он предпочел бы не иметь с ним дел. Тем не менее, все решают деньги. “Канело” остается для него самым финансово привлекательным вариантом», — написал Коппинджер в своем твиттере.



Ранее Коппинджер сообщил дату, до которой Головкин примет решение относительно новой платформы для показа его поединков. Основными претендентами на GGG считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.

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Но недавно в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона.

Добавим, что поединок с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.