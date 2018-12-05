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5 декабря, источник: Vesti.kz

Головкин отказался от идеи третьего боя с Альваресом?

Инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер поделился информацией относительного планов экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Боксеры встречались в ринге дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

«Согласно источникам, сегодня Эдди Хирн и Джон Скиппер встретились с Геннадием Головкиным в Лос-Анджелесе с целью убедить бывшего чемпиона мира подписать контракт с DAZN. GGG сказал своим людям, что он не заботится по поводу очередного боя с “Канело”, так как не чувствует, что получит справедливое решение. Кроме того, Головкину просто не нравится “Канело”, и он предпочел бы не иметь с ним дел. Тем не менее, все решают деньги. “Канело” остается для него самым финансово привлекательным вариантом», — написал Коппинджер в своем твиттере.

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Ранее Коппинджер сообщил дату, до которой Головкин примет решение относительно новой платформы для показа его поединков. Основными претендентами на GGG считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.

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Но недавно в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона.

Добавим, что поединок с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.

При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в Нью-Йорке (США) против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). В случае победы «Канело» станет чемпионом мира в трех весовых категориях.

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