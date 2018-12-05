Жестоко нокаутированный Головкиным боксёр опять сразится с чемпионом мира

«Я всегда смотрел бои Джермалла потому что я слежу за всеми, кто близок к моему весу. Уже больше года как я решил, что я на самом деле заполучу этот бой, и я очень рад, что это произойдет 22 декабря. Он считается одним из лучших средневесов и это гарантирует хороший поединок. В этот раз у меня будет полный тренировочный лагерь, которого у меня не было против Головкина и Сондерса, это очень поможет мне», — заявил Монро.