Чемпионка мира по двум версиям сразится с «соперницей Шариповой» в андеркарте у Альвареса

Соперницей Тейлор будет чемпионка WBC во втором полулегком весе финка Ева Вальстрем (22−0−1, 3 КО). Но на кону в поединке будут стоять титулы, принадлежащие ирландке.

При этом ранее Вальстрем значилась в качестве следующей соперницы казахстанки Фирузы Шариповой (9−1, 4 КО), владеющей поясом IBO во втором полулегком весе. Поединок был намечен на 22 декабря в Санкт-Петербурге, но Шарипова получила травму и бой пришлось перенести.