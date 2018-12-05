Чемпионка мира по двум версиям сразится с «соперницей Шариповой» в андеркарте у Альвареса
Чемпионка мира по версиям IBF и WBA в легком весе ирландка Кэти Тейлор (11−0, 5 КО) выступит в рамках вечера бокса 15 декабря на арене Madison Square Garden в
Чемпионка мира по версиям IBF и WBA в легком весе ирландка Кэти Тейлор (11−0, 5 КО) выступит в рамках вечера бокса 15 декабря на арене Madison Square Garden в
Соперницей Тейлор будет чемпионка WBC во втором полулегком весе финка Ева Вальстрем (22−0−1, 3 КО). Но на кону в поединке будут стоять титулы, принадлежащие ирландке.
При этом ранее Вальстрем значилась в качестве следующей соперницы казахстанки Фирузы Шариповой (9−1, 4 КО), владеющей поясом IBO во втором полулегком весе. Поединок был намечен на 22 декабря в
В последний раз Шарипова выходила на ринг 8 сентября на арене А2 в