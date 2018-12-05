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5 декабря, источник: Vesti.kz

Чемпионка мира по двум версиям сразится с «соперницей Шариповой» в андеркарте у Альвареса

Чемпионка мира по версиям IBF и WBA в легком весе ирландка Кэти Тейлор (11−0, 5 КО) выступит в рамках вечера бокса 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), главным событием которого станет бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперницей Тейлор будет чемпионка WBC во втором полулегком весе финка Ева Вальстрем (22−0−1, 3 КО). Но на кону в поединке будут стоять титулы, принадлежащие ирландке.

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При этом ранее Вальстрем значилась в качестве следующей соперницы казахстанки Фирузы Шариповой (9−1, 4 КО), владеющей поясом IBO во втором полулегком весе. Поединок был намечен на 22 декабря в Санкт-Петербурге, но Шарипова получила травму и бой пришлось перенести.

В последний раз Шарипова выходила на ринг 8 сентября на арене А2 в Санкт-Петербурге, когда защитила один из своих титулов против хозяйки ринга Юлии Куценко. Вечер бокса посетила и Вальстрем, которая вместе с супругом и командой наблюдала за выступлением будущей соперницы. После боя финка поднялась на ринг, где провела с Шариповой дуэль взглядов.

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