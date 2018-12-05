Центры бокса будут созданы в пяти городах Свердловской области к 2022 году

«По соглашению, подписанному [губернатором области] Евгением Куйвашевым и [генеральным секретарем Федерации бокса России] Умаром Кремлевым, в ближайшие три года в пяти муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице — будут созданы центры бокса, в которых смогут заниматься любители спорта всех возрастов и квалификаций», — говорится в сообщении.

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Как рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, один такой центр будет вмещать до 300 занимающихся.

«Федерация бокса России должна представить нам типовый проект. Мы провели переговоры с главами пяти муниципальных образований, средства заложены в бюджете региона», — подчеркнул Рапопорт.