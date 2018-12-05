«Большой бюджет». Промоутер Головкина сделал новое заявление о его карьере

Напомним, после ухода с HBO Головкин стал свободным агентом, и сейчас сразу несколько каналов активно интересуются им.
Впрочем, Леффлер сузил круг выбора ТВ-платформ до двух — наиболее выгодных с финансовой точки зрения.
— В настоящее время ESPN и DAZN очень заинтересованы в Геннадии. У них обоих есть большой бюджет для GGG, — сказал Леффлер.
Возвращение Головкина на ринг запланировано на весну следующего года. Пока неизвестно, с кем казахстанец будет драться, однако наиболее привлекательный ростер для него в среднем весе может предоставить лишь «проект на миллиард» Эдди Хирна — DAZN.