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5 декабря, источник: Sports.kz

«Большой бюджет». Промоутер Головкина сделал новое заявление о его карьере

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер в очередной раз прокомментировал будущее своего клиента на одном из телеканалов, сообщает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, после ухода с HBO Головкин стал свободным агентом, и сейчас сразу несколько каналов активно интересуются им.

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Впрочем, Леффлер сузил круг выбора ТВ-платформ до двух — наиболее выгодных с финансовой точки зрения.

— В настоящее время ESPN и DAZN очень заинтересованы в Геннадии. У них обоих есть большой бюджет для GGG, — сказал Леффлер.

Возвращение Головкина на ринг запланировано на весну следующего года. Пока неизвестно, с кем казахстанец будет драться, однако наиболее привлекательный ростер для него в среднем весе может предоставить лишь «проект на миллиард» Эдди Хирна — DAZN.

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