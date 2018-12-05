«Большой бюджет». Промоутер Головкина сделал новое заявление о его карьере

Источник: РИА "Новости"

Напомним, после ухода с HBO Головкин стал свободным агентом, и сейчас сразу несколько каналов активно интересуются им.

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Впрочем, Леффлер сузил круг выбора ТВ-платформ до двух — наиболее выгодных с финансовой точки зрения.

— В настоящее время ESPN и DAZN очень заинтересованы в Геннадии. У них обоих есть большой бюджет для GGG, — сказал Леффлер.