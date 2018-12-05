Стивенсон получил тяжелую черепно-мозговую травму после нокаута Гвоздика
Боксер Адонис Стивенсон попал в кому после нокаутирующего удара от украинца Александра Гвоздика в бое за титул чемпиона WBC в Квебеке. 41-летний канадец пережил серьезную
Боксер Адонис Стивенсон попал в кому после нокаутирующего удара от украинца Александра Гвоздика в бое за титул чемпиона WBC в Квебеке. 41-летний канадец пережил серьезную
После нокаута Стивенсон не смог подняться. Его увезли в больницу, где ввели в состояние искусственной комы. Стивенсон владел поясом на протяжении трех лет, это была его 10-я защита и первое поражение за 8 лет. На счету Гвоздика 16 побед и ни одного поражения.
— Мистер Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье и поступил в отделение интенсивной терапии. Он перенес тяжелую