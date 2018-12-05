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5 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Стивенсон получил тяжелую черепно-мозговую травму после нокаута Гвоздика

Боксер Адонис Стивенсон попал в кому после нокаутирующего удара от украинца Александра Гвоздика в бое за титул чемпиона WBC в Квебеке. 41-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и на данный момент не может самостоятельно дышать, сообщает Boxing Scene.

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Источник: Reuters

После нокаута Стивенсон не смог подняться. Его увезли в больницу, где ввели в состояние искусственной комы. Стивенсон владел поясом на протяжении трех лет, это была его 10-я защита и первое поражение за 8 лет. На счету Гвоздика 16 побед и ни одного поражения.

— Мистер Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье и поступил в отделение интенсивной терапии. Он перенес тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится стабильном состоянии. Сейчас ему требуется постоянная респираторная поддержка, наркоз и постоянное наблюдение специалистов. Пока еще слишком давать прогнозы на будущее, — приводит слова врача Алексиса Туржеона Boxing Scene.

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