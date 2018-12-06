Нокаутированного украинцем боксера прооперировали

Источник: AFP 2018

«Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Слишком рано давать долгосрочный прогноз», — отметил Тарджон.

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В ночь на 2 декабря Стивенсон перенес операцию, после чего был помещен в отделение интенсивной терапии. У него диагностирована серьезная черепно-мозговая травма. Его состояние считается стабильно критическим.

3 декабря сообщалось, что состояние Стивенсона стабилизировалось. Тогда врачи ввели боксера в медикаментозный сон.

Канадец получил травму в поединке с украинцем Александром Гвоздиком. В 11-м раунде Гвоздик нокаутировал соперника, после чего Стивенсона госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг.