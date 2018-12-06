Нокаутированного украинцем боксера прооперировали
Канадский боксер Адонис Стивенсон прооперирован в одной из больниц Квебека и остается в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на врача Алексиса Тарджона в своем
Канадский боксер Адонис Стивенсон прооперирован в одной из больниц Квебека и остается в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на врача Алексиса Тарджона в своем
«Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Слишком рано давать долгосрочный прогноз», — отметил Тарджон.
В ночь на 2 декабря Стивенсон перенес операцию, после чего был помещен в отделение интенсивной терапии. У него диагностирована серьезная
3 декабря сообщалось, что состояние Стивенсона стабилизировалось. Тогда врачи ввели боксера в медикаментозный сон.
Канадец получил травму в поединке с украинцем Александром Гвоздиком. В 11-м раунде Гвоздик нокаутировал соперника, после чего Стивенсона госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг.
41-летний Стивенсон — бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поражение от Гвоздика стало для него вторым в карьере. В его активе 29 побед и одна ничья.