Головкин поддержал находящегося в коме Адониса Стивенсона

Источник: Reuters

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) записал видеообращение в адрес канадца Адониса Стивенсона (29−2−1, 24 КО), находящего в коме после поражения нокаутом.

Читайте также Нокаутированного украинцем боксера прооперировали

В ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке (Канада) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный бой между Адонисом Стивенсоном и Александром Гвоздиком. В 11-м раунде украинец сумел нокаутировать соперника, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

41-летний Стивенсон тяжело поднимался после нокаута и даже не сумел дать комментарий после боя. Вскоре он был доставлен в больницу в критическом состоянии, где у него было диагностировано кровоизлияние в мозг. Медики приняли решение ввести его в искусственную кому, чтобы снизить риск повреждения мозга. На сегодняшний день Адонис продолжает находиться в таком состоянии.

Головкин выразил слова поддержки Стивенсону. «Адонис, это Геннадий. Желаю тебе всего наилучшего, чемпион. Продолжай бороться», — сказал GGG в видеообращение, опубликованным его промоутером Томом Леффлером.

Ранее слова поддержки в адрес Стивенсона выразил и сам Гвоздик. «Адонис, ты действительно очень сильный парень. Оставайся сильным. Я желаю, чтобы ты восстановился как можно быстрее. Я знаю, что ты пройдешь через это», — сказал украинец.