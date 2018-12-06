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10:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Наследие или популярность». Какой из трех телепартнеров лучше подходит Головкину

С одним из них подписан Альварес.

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Источник: AP 2018

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) пока не определился с новой платформой, которая будет транслировать его поединки.

Головкин стал свободным агентом после того, как телеканал HBO объявил об уходе из бокса со следующего года. Казахстанец выступал здесь с 2012 года. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец уступил решением большинства судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

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Для Альвареса этот бой стал также последним по контракту с HBO, но мексиканец быстро нашел нового телепартнера. Недавно мексиканец подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин же еще не решил, к какой платформе присоединиться.

Со своими предложениями на GGG уже вышли три игрока — DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона. Ожидается, что окончательный выбор казахстанец сделает до конца этого года.

Ниже предлагаем разобрать плюсы и минусы каждого из трех претендентов на Головкина.

ESPN

Почти каждый дом в Америке имеет доступ к ESPN, и, несомненно, бои Головкина будут смотреть гораздо больше людей, чем если бы он дрался на DAZN или Showtime. Это, безусловно, поможет построить его бренд и повысить его популярность, но в 36 лет для этого может быть уже поздно.

Идея проводить бои для большой аудитории весьма заманчива, но ESPN не имеет такого большого списка боксеров в среднем весе, и завершение карьеры поединками против слабой оппозиции не вызовет интереса у поклонников бокса, которые много лет следили за его карьерой.

Головкин по-прежнему является бойцом элитарного уровня и входит во многие рейтинги pound for pound, и на данном этапе карьеры ему не следует делать шаг вниз относительно уровня соперников, если он хочет побеждать.

Однако если Головкин находится в той точке, где он просто больше заботится о своей популярности и сосредоточен на зарабатывании денег вместо того, чтобы драться с элитой дивизиона, тогда ESPN — лучший выбор для этого. Сеть сделает отличную работу по маркетингу, и он получит положительные мнения независимо от того, с кем он будет драться.

DAZN

Он может предложить Головкину гораздо большие бои, чем ESPN и PBC. Если Головкин все еще в спорте ради своего наследия, то кажется, что DAZN станет его лучшим выбором. Существует очевидная трилогия с «Канело», которая была бы на столе, а также матч-реванш с Дэниэлом Джейкобсом и даже бой с Деметриусом Андраде, что было бы очень интересно поклонникам бокса.

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В дополнение к бойцам средневесам DAZN может предложить Головкину бой с Каллумом Смитом, который выиграл WBSS в суперсреднем весе. Хотя он и не является бесспорным чемпионом, Смит считается номером один в дивизионе, и если бы GGG поднялся и бросил ему вызов, это вызвало бы большой интерес, поскольку Головкин никогда не бился выше среднего веса в своей профессиональной карьере.

Головкин уже не тот боксер, коим был шесть лет назад, но он по-прежнему хорош, если не лучший, чем любой другой средневес в мире. Вероятно, он будет фаворитом против любого, разве что за исключением «Канело». И если он заботится о том, как его запомнят в боксе, то победы над такими бойцами, как Джейкобс, Андраде или даже Каллум Смит, в конце карьеры только укрепят его наследие.

PBC (Fox/Showtime)

Если Головкин решит присоединиться к конюшне Эла Хэймона, это даст ему возможность драться либо на Showtime, либо на Fox. Это своего рода лучший из сценариев, где он может показываться на Fox, но есть и некоторые большие бои, такой как с Джермаллом Чарло, который будет PPV-событием на Showtime PPV и принесет много денег обоим бойцам.

И хотя у PBC не так много именитых средневесов, как у DAZN, их достаточно, чтобы Головкин все равно участвовал в некоторых ожидаемых поединках, попутно выступая на Fox, чтобы оставаться в поле зрения фанатов бокса.

Заключение

Присоединение к PBC могло бы стать хорошим шагом, поскольку потенциально Головкин мог бы драться на Fox и наслаждаться более широкой аудиторией, чем DAZN, в то же время участвуя в нескольких боях против именитых бойцов. Но за пределами ранее упомянутой битвы с Чарло (что было бы замечательно) и, возможно, с Джарреттом Хердом, если бы он поднялся в весе, там не было так много больших боев для GGG.

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Если бы время было на стороне Головкина, то контракт с ESPN имел бы смысл: создание своего бренда и приобретение еще большей популярности, прежде чем хорошо подзаработать и уйти после больших боев. Но в 36 лет его лучшие деньки уже позади, и хотя он, конечно, не сдал, но уже не в расцвете сил. Время для создания бренда прошло, и единственный довод в пользу перехода на ESPN был бы, если бы он просто не хотел больше драться на высшем уровне, а только бы заботился о том, сколько человек будет смотреть его бои, и хотел бы сделать еще немного денег до ухода на пенсию.

DAZN имеет самый глубокий список бойцов для Головкина, и у него есть то, чего нет у других двух претендентов: «Канело» Альварес. Несмотря на сообщения о том, что Головкина больше не заботит третий бой с «Канело», это мнение, скорее всего, изменится, когда он подумает о том, насколько большим будет его гонорар, а также получит шанс отомстить тому, кого он публично не любит.

Стоит отметить, что Головкин не может сделать неправильный выбор. Каждая сеть/платформа имеет свою уникальную выгоду, и именно GGG ​​может решить, чего он хочет.

Если Головкин доволен своим наследием и просто хочет драться для большой аудитории, насколько это возможно, тогда ESPN — лучший выбор.

Если он хочет укрепить свое наследство и положить конец его противостоянию с «Канело» Альваресом, то DAZN должен быть его выбором.

И если он ищет какую-то среднюю площадку, где у него будет более широкая аудитория, чем DAZN, и он будет сражаться с лучшими соперниками, чем в ESPN, то его путь лежит к PBC.

Независимо от того, что выберет Головкин, поклонники бокса продолжат наблюдать за одним из самых захватывающих бойцов этого поколения.

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