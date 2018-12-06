«Наследие или популярность». Какой из трех телепартнеров лучше подходит Головкину
С одним из них подписан Альварес.
С одним из них подписан Альварес.
Головкин стал свободным агентом после того, как телеканал HBO объявил об уходе из бокса со следующего года. Казахстанец выступал здесь с 2012 года. Последним поединком по контракту с HBO для GGG стал
Для Альвареса этот бой стал также последним по контракту с HBO, но мексиканец быстро нашел нового телепартнера. Недавно мексиканец подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов. Головкин же еще не решил, к какой платформе присоединиться.
Со своими предложениями на GGG уже вышли три игрока — DAZN, телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона. Ожидается, что окончательный выбор казахстанец сделает до конца этого года.
Ниже предлагаем разобрать плюсы и минусы каждого из трех претендентов на Головкина.
Почти каждый дом в Америке имеет доступ к ESPN, и, несомненно, бои Головкина будут смотреть гораздо больше людей, чем если бы он дрался на DAZN или Showtime. Это, безусловно, поможет построить его бренд и повысить его популярность, но в 36 лет для этого может быть уже поздно.
Идея проводить бои для большой аудитории весьма заманчива, но ESPN не имеет такого большого списка боксеров в среднем весе, и завершение карьеры поединками против слабой оппозиции не вызовет интереса у поклонников бокса, которые много лет следили за его карьерой.
Головкин
Однако если Головкин находится в той точке, где он просто больше заботится о своей популярности и сосредоточен на зарабатывании денег вместо того, чтобы драться с элитой дивизиона, тогда ESPN — лучший выбор для этого. Сеть сделает отличную работу по маркетингу, и он получит положительные мнения независимо от того, с кем он будет драться.
Он может предложить Головкину гораздо большие бои, чем ESPN и PBC. Если Головкин все еще в спорте ради своего наследия, то кажется, что DAZN станет его лучшим выбором. Существует очевидная трилогия с «Канело», которая была бы на столе, а также
В дополнение к бойцам средневесам DAZN может предложить Головкину бой с Каллумом Смитом, который выиграл WBSS в суперсреднем весе. Хотя он и не является бесспорным чемпионом, Смит считается номером один в дивизионе, и если бы GGG поднялся и бросил ему вызов, это вызвало бы большой интерес, поскольку Головкин никогда не бился выше среднего веса в своей профессиональной карьере.
Головкин уже не тот боксер, коим был шесть лет назад, но он
Если Головкин решит присоединиться к конюшне Эла Хэймона, это даст ему возможность драться либо на Showtime, либо на Fox. Это своего рода лучший из сценариев, где он может показываться на Fox, но есть и некоторые большие бои, такой как с Джермаллом Чарло, который будет
И хотя у PBC не так много именитых средневесов, как у DAZN, их достаточно, чтобы Головкин все равно участвовал в некоторых ожидаемых поединках, попутно выступая на Fox, чтобы оставаться в поле зрения фанатов бокса.
Присоединение к PBC могло бы стать хорошим шагом, поскольку потенциально Головкин мог бы драться на Fox и наслаждаться более широкой аудиторией, чем DAZN, в то же время участвуя в нескольких боях против именитых бойцов. Но за пределами ранее упомянутой битвы с Чарло (что было бы замечательно) и, возможно, с Джарреттом Хердом, если бы он поднялся в весе, там не было так много больших боев для GGG.
Если бы время было на стороне Головкина, то контракт с ESPN имел бы смысл: создание своего бренда и приобретение еще большей популярности, прежде чем хорошо подзаработать и уйти после больших боев. Но в 36 лет его лучшие деньки уже позади, и хотя он, конечно, не сдал, но уже не в расцвете сил. Время для создания бренда прошло, и единственный довод в пользу перехода на ESPN был бы, если бы он просто не хотел больше драться на высшем уровне, а только бы заботился о том, сколько человек будет смотреть его бои, и хотел бы сделать еще немного денег до ухода на пенсию.
DAZN имеет самый глубокий список бойцов для Головкина, и у него есть то, чего нет у других двух претендентов: «Канело» Альварес. Несмотря на сообщения о том, что Головкина больше не заботит третий бой с «Канело», это мнение, скорее всего, изменится, когда он подумает о том, насколько большим будет его гонорар, а также получит шанс отомстить тому, кого он публично не любит.
Если Головкин доволен своим наследием и просто хочет драться для большой аудитории, насколько это возможно, тогда ESPN — лучший выбор.
Если он хочет укрепить свое наследство и положить конец его противостоянию с «Канело» Альваресом, то DAZN должен быть его выбором.
И если он ищет
Независимо от того, что выберет Головкин, поклонники бокса продолжат наблюдать за одним из самых захватывающих бойцов этого поколения.