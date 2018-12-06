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6 декабря, источник: Vesti.kz

Елеусинов vs Келли. На пути к казахо-британскому противостоянию

Боксеры встречались на Олимпиаде-2016.

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Карьеры Данияра Елеусинова и Джоша Келли начали серьезно переплетаться еще во время Олимпиады-2016. Казахстанец лишил Келли продвижения по турнирной сетке на стадии 1/8 финала. Тогда Елеусинов уверенно переиграл на тот момент неуверенного, неокрепшего британца.

И сейчас, находясь в профи, расклады несколько иные, а параллельное продвижение добавляет интерес к этой паре. Подробности — в материале Vesti.kz.

Можно было предположить, что в следующем олимпийском цикле Келли выглядел бы совсем иначе. Возмужал бы, окреп, огранил бы свой талант. Тем не менее, уже меньше, чем через год британец дебютировал в профессиональном боксе. В свою очередь Данияр впервые появился на профи-ринге в нынешнем году.

На этом их «бразильская» история не закончилась. Оба теперь представляют один дивизион — полусредний. Самым же важным фактом является то, что дела и Елеусинова, и Келли ведет британский промоутера Эдди Хирн.

На родине Джоша неодобрительно приняли решение Хирна подписание контракта с Елеусиновым. Гул среди любителей бокса вполне оправдан: зачем олимпийский чемпион из другой страны, когда в этой же категория зажигается своя звезда профи-бокса?

В Британии ревностно относятся к подобному. Местные боксеры, обладающие потенциалом превратиться в топового бойца, воздвигаются там в ранг иконы. Его всячески поддерживают, его уважают (при случае, если и вести себя будет соответственно). И Келли в данное время как раз тот самый случай.

На самом деле у Хирна довольно сложная задача. Ему предстоит сбалансированно распределить свои возможности в продвижении и Джоша, и Данияра. Все-таки оба претендуют на особое место в иерархии профессионального бокса.

И на сегодняшний день стартовый отрезок профи-карьеры у Келли пока лучше. Он быстрее адаптировался, обрел свой стиль, который совершенствуется от боя к бою. В этом плане олимпийский чемпион немного отстал. Заметно, что Елеусинов пока в поиске образа, в поиске явного стиля. Его «акклиматизация» проходит не так быстро, как у Келли.

И дело не в том, что британец способнее. Здесь играет роль множество факторов: место развития карьеры, наличие ярко-выраженного профи-стиля во время выступлений в любителях, работа команды.

Оппозицию клиентов Хирна сравнивать пока не очень корректно. Оба провели на ринге не так много поединков: Келли — восемь, Елеусинов — пять. Совсем скоро британец выйдет на ринг с качественным оппонентом, после боя с которым можно будет глубже раскрыть тему его перспектив.

8 декабря Келли встретится с бывшим «временным» чемпионом WBA россиянином Давидом Аванесяном, в послужном списке которого есть победа над американцем Шейном Мозли. Тем самым Мозли, нейтрализовавшим Оскара Де Ла Хойю, а потом бившимся с Флойдом Мейвезером, Мигелем Котто, Саулем Альваресом, Мэнни Пакьяо.

То есть Джош делает вполне себе конкретный шаг вперед. И в случае победы в следующем году возможно максимальное приближение к серьезным встречам. Параллельно этому команда Елеусинова заявила о первом титульном поединке. Датой его проведения указан 2019 год.

Не исключено, что британец и олимпийский чемпион встретятся, но только в дальнейшем будущем. Сейчас в этом бое никакого смысла нет. Хирн вряд ли допустит их к очному поединку, и будет развивать обоих в силу их перспектив. Может, предварительный план основан на объединительной встрече.

Как бы то ни было, интересно наблюдать за эволюцией Елеусинова и Келли на профи-ринге. У них есть шансы стать одним из самых серьезных игроков в дивизионе. А поединок Елеусинов — Келли может получиться одним из ярчайших противостояний.

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