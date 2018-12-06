Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер Кэнакс1
Нэшвилл Предаторз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас Голден Найтс2
Чикаго Блэкхокс0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари Флэймз1
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс2
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Монреаль Канадиенс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ4
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз2
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
Хоккей. КХЛ
6.12
Витязь3
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
6.12
СКА5
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
6.12
ЦСКА3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
6.12
Динамо Мн3
Торпедо НН6
Футбол. Зарубежный
18:00
Мариуполь
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
6 декабря, источник: Р-Спорт

Лебедев: Подготовку к бою с Усиком начну после подписания контракта

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев сообщил, что начнет подготовку к бою с украинским боксером Александром Усиком только после того, как будет подписан контракт на поединок.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил ранее менеджер Лебедева Вадим Корнилов, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик и бывший обладатель титулов WBA и IBF, чемпион по версии WBA в отпуске Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.

«WBA постановила договориться и провести бой до марта или в марте. Конкретную подготовку я начну только тогда, когда будет подписан контракт. Я совершаю пробежки, гуляю с собаками — все то же самое, только без бокса. Я даже не провожу “бой с тенью”, я полюбил бег. 10-километровая часовая пробежка для меня обычное дело», — добавил он.

 Подруга Кокорина: надеюсь, он встретит худший Новый год в своей жизни
Стало известно, кто оплачивает тренировки Медведевой у Орсера
Чемпион КХЛ получил пощечину в Петербурге. СКА покуражился
Супертурнир в Катаре: «Локо», «Спартак», «Зенит» и «Ростов»
Тарасова: Загитова - звезда и ни с кем не соревнуется
«Реал Мадрид» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Украинская биатлонистка выиграла гонку на этапе КМ в Словении
Экс-чиновник ФИФА рассказал о сумме взятки при выборах ЧМ-2018
Фуркад: Слежу за новостями от Шипулина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь