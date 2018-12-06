Лебедев: Подготовку к бою с Усиком начну после подписания контракта

Как сообщил ранее менеджер Лебедева Вадим Корнилов, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик и бывший обладатель титулов WBA и IBF, чемпион по версии WBA в отпуске Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.

«WBA постановила договориться и провести бой до марта или в марте. Конкретную подготовку я начну только тогда, когда будет подписан контракт. Я совершаю пробежки, гуляю с собаками — все то же самое, только без бокса. Я даже не провожу “бой с тенью”, я полюбил бег. 10-километровая часовая пробежка для меня обычное дело», — добавил он.