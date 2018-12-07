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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Люди изумленно подняли брови». Леффлер отсутствовал на переговорах Головкина с новыми телепартнерами

Инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер рассказал о том, что промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер не присутствовал на встречах с новыми телепартнерами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2018

«Леффлера не было на встречах Геннадия Головкина с PBC в субботу и на встрече с Эдди Хирном/Джоном Скипаером из DAZN во вторник. Головкин не подписан у Леффлера, и работает с ним только на боях. Леффлер помог Головкину стать звездой в США», — написал журналист в своем твиттере.

Однако Коппинджер в следующем твите добавил: «Это не говорит о том, что Леффлер не будет работать с Головкиным в будущем, но это заставило людей в индустрии изумленно поднять брови. Леффлер занимается активным продвижением Головкина с его дебюта на НВО в 2012 году».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Коппинджер сообщил дату, до которой Головкин примет решение относительно новой платформы показа его поединков.

Напомним, основными претендентами на Головкина считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.

Но, по информации все того же Коппинджера, в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона. Это заставило других участников рынка активизироваться.

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