«Борись до конца». В Казахстане снимут фильм об олимпийском чемпионе по боксу
Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев снимет фильм, основанный на биографии олимпийского чемпиона, боксера Серика Сапиева, сообщает Tengrinews.kz.
Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев снимет фильм, основанный на биографии олимпийского чемпиона, боксера Серика Сапиева, сообщает Tengrinews.kz.
Возможный постер Акан Сатаев опубликовал на своей станице в Instagram. На фото — ярко освещенный ринг и человек, который стоит перед ним в толстовке и накинутом на голову капюшоне.
Слоган фильма «Боксер» звучит как: «Борись до конца. Боль временна. Триумф вечен».
«Друзья, рад сообщить, что мы приступаем к новому, масштабному, интересному проекту», — написал режиссер на своей странице в Instagram.
Напомним, что 35-летний Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан и обладателем Кубка Вэла Баркера 2012 года.