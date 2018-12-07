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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Борись до конца». В Казахстане снимут фильм об олимпийском чемпионе по боксу

Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев снимет фильм, основанный на биографии олимпийского чемпиона, боксера Серика Сапиева, сообщает Tengrinews.kz.

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Возможный постер Акан Сатаев опубликовал на своей станице в Instagram. На фото — ярко освещенный ринг и человек, который стоит перед ним в толстовке и накинутом на голову капюшоне.

Слоган фильма «Боксер» звучит как: «Борись до конца. Боль временна. Триумф вечен».

«Друзья, рад сообщить, что мы приступаем к новому, масштабному, интересному проекту», — написал режиссер на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что 35-летний Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан и обладателем Кубка Вэла Баркера 2012 года.

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