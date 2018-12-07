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12:49 (мск), источник: Vesti.kz

Определены правила боя между Флойдом Мейвезером и японским кикбоксером

Определены правила боя между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и японским кикбоксером Теншином Насукавой, сообщает Аllboxing.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Так, намеченный на 31 декабря поединок будет проходить по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 килограммов — это на десять килограммов выше веса, в котором в последнее время выступал японец).

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Его продолжительность составит три раунда по три минуты, бойцы будут использовать восьмиунцовые перчатки (как и в последнем на данный момент поединке Мейвезера против Конора МакГрегора).

При этом бой будет проходить без судей, а его результат не будет учитываться в официальных послужных списках участников.

Ранее сам Мейвезер рассказал об этом поединке, назвав его «самый кассовый выставочный бой». Стоит отметить, что первоначально сообщалось, что американец проведет бой с японским спортсменом по правилам смешанных единоборств, однако позже эта информация была опровергнута.

Напомним, в профи-ринге Мейвезер в период с 1996 по 2017 год провел 50 боев и одержал 50 побед (27 досрочно). В своем последнем поединке он нокаутировал ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора, который тогда был чемпионом UFC и дебютировал в боксе.

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