Определены правила боя между Флойдом Мейвезером и японским кикбоксером
Определены правила боя между американским боксером Флойдом
Определены правила боя между американским боксером Флойдом
Так, намеченный на 31 декабря поединок будет проходить по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 килограммов — это на десять килограммов выше веса, в котором в последнее время выступал японец).
Его продолжительность составит три раунда по три минуты, бойцы будут использовать восьмиунцовые перчатки (как и в последнем на данный момент поединке Мейвезера против Конора МакГрегора).
При этом бой будет проходить без судей, а его результат не будет учитываться в официальных послужных списках участников.
Ранее сам Мейвезер рассказал об этом поединке, назвав его «самый кассовый выставочный бой». Стоит отметить, что первоначально сообщалось, что американец проведет бой с японским спортсменом по правилам смешанных единоборств, однако позже эта информация была опровергнута.
Напомним, в