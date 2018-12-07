«Он потерялся, когда я стал наносить удары». «Канело» сделал заявление по второму и третьему боям с Головкиным

«Нашей задачей было выбрасывать больше ударов, прессинговать его, чаще попадать по нему. И мы эту задачу выполнили, — заявил Альварес в интервью Los Angeles Times. — Он потерялся, когда я стал наносить все эти удары в начальных раундах. В тот вечер я был сильнее. Результат не вызывает сомнений».
«Меня не волнует, что сейчас делает Головкин. Он может делать, что хочет, — отметил Альварес, комментируя возможность подписания Головкиным контракта с DAZN, который откроет дорогу к третьему поединку между ними. — Если возникнет необходимость третьего боя, мы проведем его вне зависимости от того, с кем у него будет контракт. Но его дела — это его проблема. Я подписал контракт с гарантией на пять лет. Сейчас нам важно организовывать самые лучшие бои и находить идеальные варианты для самых лучших боев. Мы с Головкиным сейчас идем каждый своим путем, но если встретимся снова, я буду готов. Если мы провели два боя, почему бы не провести и третий».
Альварес также сообщил, что не планирует подниматься выше второго среднего веса. «Для меня это невозможно. У соперников будет слишком большое преимущество [в габаритах]. Даже в среднем весе у них есть это преимущество», — сказал мексиканец.
Стоит отметить, что боксеры встречались в ринге дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.
На днях инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер поделился информацией относительно планов Головкина на третий бой с «Канело». По его информации, GGG сказал своим людям, что он не заботится по поводу очередного боя с «Канело», так как не чувствует, что получит справедливое решение.
В данный момент Головкин ведет переговоры с телетрансляторами. Коппинджер также сообщил дату, до которой GGG примет решение относительно новой платформы для показа его поединков. Основными претендентами на Головкина считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.
Но недавно в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона.
Поединок с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года. При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту.
Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в Нью-Йорке (США) против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). В случае победы «Канело» станет чемпионом мира в трех весовых категориях.