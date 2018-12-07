Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
Футбол. Зарубежный
18:00
Мариуполь
Шахтер Д
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
8.12
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.12
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Монреаль Канадиенс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ4
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз2
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Нью-Йорк Айлендерс2
Все события
Фоторепортажи
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
33Глушаков забил, «Спартак» победил
13:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Он потерялся, когда я стал наносить удары». «Канело» сделал заявление по второму и третьему боям с Головкиным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес считает, что победа во втором бою против Геннадия Головкина окончательно определила сильнейшего средневеса мира, и не планирует предпринимать никаких активных действий, чтобы выйти на третий поединок с казахстанцем, сообщает Аllboxing.ru.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Нашей задачей было выбрасывать больше ударов, прессинговать его, чаще попадать по нему. И мы эту задачу выполнили, — заявил Альварес в интервью Los Angeles Times. — Он потерялся, когда я стал наносить все эти удары в начальных раундах. В тот вечер я был сильнее. Результат не вызывает сомнений».

«Меня не волнует, что сейчас делает Головкин. Он может делать, что хочет, — отметил Альварес, комментируя возможность подписания Головкиным контракта с DAZN, который откроет дорогу к третьему поединку между ними. — Если возникнет необходимость третьего боя, мы проведем его вне зависимости от того, с кем у него будет контракт. Но его дела — это его проблема. Я подписал контракт с гарантией на пять лет. Сейчас нам важно организовывать самые лучшие бои и находить идеальные варианты для самых лучших боев. Мы с Головкиным сейчас идем каждый своим путем, но если встретимся снова, я буду готов. Если мы провели два боя, почему бы не провести и третий».

Читайте также
«Наследие или популярность». Какой из трех телепартнеров лучше подходит Головкину

Альварес также сообщил, что не планирует подниматься выше второго среднего веса. «Для меня это невозможно. У соперников будет слишком большое преимущество [в габаритах]. Даже в среднем весе у них есть это преимущество», — сказал мексиканец.

Стоит отметить, что боксеры встречались в ринге дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

На днях инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер поделился информацией относительно планов Головкина на третий бой с «Канело». По его информации, GGG сказал своим людям, что он не заботится по поводу очередного боя с «Канело», так как не чувствует, что получит справедливое решение.

В данный момент Головкин ведет переговоры с телетрансляторами. Коппинджер также сообщил дату, до которой GGG примет решение относительно новой платформы для показа его поединков. Основными претендентами на Головкина считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.

Но недавно в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона.

Поединок с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года. При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту.

Свой следующий бой Альварес проведет 15 декабря в Нью-Йорке (США) против «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе британца Рокки Филдинга (27−1, 15 КО). В случае победы «Канело» станет чемпионом мира в трех весовых категориях.

Футболист сборной Армении покинул казахстанский клуб
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Медали раздора: Россию могут лишить Игр-2020
«Вашингтон» победил «Аризону». Овечкин забил 21-ю шайбу в сезоне
«Чуть не проспала финал»: почему проиграла Загитова
Кубок «Матч Премьер» по футболу пройдет в Катаре в январе
Чемпиона WBO в весе Головкина арестовали в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь