«Он потерялся, когда я стал наносить удары». «Канело» сделал заявление по второму и третьему боям с Головкиным

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«Нашей задачей было выбрасывать больше ударов, прессинговать его, чаще попадать по нему. И мы эту задачу выполнили, — заявил Альварес в интервью Los Angeles Times. — Он потерялся, когда я стал наносить все эти удары в начальных раундах. В тот вечер я был сильнее. Результат не вызывает сомнений».

«Меня не волнует, что сейчас делает Головкин. Он может делать, что хочет, — отметил Альварес, комментируя возможность подписания Головкиным контракта с DAZN, который откроет дорогу к третьему поединку между ними. — Если возникнет необходимость третьего боя, мы проведем его вне зависимости от того, с кем у него будет контракт. Но его дела — это его проблема. Я подписал контракт с гарантией на пять лет. Сейчас нам важно организовывать самые лучшие бои и находить идеальные варианты для самых лучших боев. Мы с Головкиным сейчас идем каждый своим путем, но если встретимся снова, я буду готов. Если мы провели два боя, почему бы не провести и третий».

Альварес также сообщил, что не планирует подниматься выше второго среднего веса. «Для меня это невозможно. У соперников будет слишком большое преимущество [в габаритах]. Даже в среднем весе у них есть это преимущество», — сказал мексиканец.

Стоит отметить, что боксеры встречались в ринге дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

На днях инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер поделился информацией относительно планов Головкина на третий бой с «Канело». По его информации, GGG сказал своим людям, что он не заботится по поводу очередного боя с «Канело», так как не чувствует, что получит справедливое решение.

В данный момент Головкин ведет переговоры с телетрансляторами. Коппинджер также сообщил дату, до которой GGG примет решение относительно новой платформы для показа его поединков. Основными претендентами на Головкина считались телеканал ESPN и стриминговый сервис DAZN, с которым недавно подписал контракт Альварес на рекордные 365 миллионов долларов.

Но недавно в борьбу за GGG вступил новый игрок — проект Premier Boxing Champions от именитого промоутера Эла Хэймона.

Поединок с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года. При этом GGG запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту.