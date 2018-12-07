«Много спекуляций». Леффлер дистанцировался от дел Головкина
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер решил не распространяться на тему текущих переговоров
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер решил не распространяться на тему текущих переговоров
В настоящее время GGG является свободным агентом и ведет переговоры с такими вещателями, как телеканал ESPN, стриминговый сервис DAZN и телефраншиза Premier Boxing Champions.
— Звучит много спекуляций о том, куда дальше пойдет Геннадий. Я не хочу лишний раз это комментировать, окончательное решение примет он сам. Он контролирует многое в своей карьере. В настоящее время любые мои комментарии приведут лишь к дополнительным спекуляциям в СМИ. Поэтому я не буду рассказывать ничего о встречах, о переговорах и о том, кто из кандидатов является фаворитом. Всё, что я могу сказать — все очень заинтересованы в GGG, и он примет свое решение. Как скоро это будет? Все зависит от того, что он решит. Он хочет драться в конце