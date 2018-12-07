«Много спекуляций». Леффлер дистанцировался от дел Головкина

— Звучит много спекуляций о том, куда дальше пойдет Геннадий. Я не хочу лишний раз это комментировать, окончательное решение примет он сам. Он контролирует многое в своей карьере. В настоящее время любые мои комментарии приведут лишь к дополнительным спекуляциям в СМИ. Поэтому я не буду рассказывать ничего о встречах, о переговорах и о том, кто из кандидатов является фаворитом. Всё, что я могу сказать — все очень заинтересованы в GGG, и он примет свое решение. Как скоро это будет? Все зависит от того, что он решит. Он хочет драться в конце апреля-начале мая. Как только ему будет комфортно, он выберет направление и решит, что будет делать, — ответил в беседе с Fight Hub TV Леффлер.