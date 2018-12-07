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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

Названо главное сходство боя Фьюри и Уайлдера с матчем-реваншем Головкин — «Канело»

Британский журналист спортивного сайта MMAPlus.uk Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz нашел сходство поединка чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (40−0−1, 39 КО) и британца Тайсона Фьюри (27−0−1, 19 КО) с матч-реваншем между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

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Их бой стал главным событием вечера бокса, который прошел утром 2 декабря в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center, и продлился все 12 раундов. По ходу поединка Уайлдер дважды отправил претендента в нокдаун (в девятом и 12-м раундах), но Фьюри оба раза сумел подняться и продолжить бой.

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В итоге судьи зафиксировали ничью раздельным решением, что позволило американцу защитить титул.

«Я смотрел бой Фьюри и Уайлдера. Скажу, что это было чистейшее ограбление. У Фьюри отобрали законную победу. Также поступили и с Головкиным в бою с “Канело”. Это были два самых больших боя в году, к тому же они прошли в течении трех месяцев. Коррупция убивает наш любимый вид спорта. Я считаю, что в последнее время скандалов стало гораздо больше. Любители бокса видят настоящих победителей, но несправедливые решения приведут к недоверию болельщиков. Это очень опасно для бокса», — отметил Смит.

Напомним, что 15 сентября в Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между Головкиным и «Канело», в котором мексиканец победил решением судей. Первое поражение GGG вызвало бурю негодования. Авторитетные эксперты отдали победу именно казахстанцу, назвав решение судей наглым грабежом.

Отметим, что Уайлдер уже согласился на повторный поединок с Фьюри в Великобритании. В свою очередь Головкин и «Канело», также выразили интерес в проведении третьего боя. Для этого GGG нужно сделать выбор в пользу стримингового сервиса DAZN, который уже заполучил Альвареса.

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