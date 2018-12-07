Названо главное сходство боя Фьюри и Уайлдера с матчем-реваншем Головкин — «Канело»

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Их бой стал главным событием вечера бокса, который прошел утром 2 декабря в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center, и продлился все 12 раундов. По ходу поединка Уайлдер дважды отправил претендента в нокдаун (в девятом и 12-м раундах), но Фьюри оба раза сумел подняться и продолжить бой.

В итоге судьи зафиксировали ничью раздельным решением, что позволило американцу защитить титул.

«Я смотрел бой Фьюри и Уайлдера. Скажу, что это было чистейшее ограбление. У Фьюри отобрали законную победу. Также поступили и с Головкиным в бою с “Канело”. Это были два самых больших боя в году, к тому же они прошли в течении трех месяцев. Коррупция убивает наш любимый вид спорта. Я считаю, что в последнее время скандалов стало гораздо больше. Любители бокса видят настоящих победителей, но несправедливые решения приведут к недоверию болельщиков. Это очень опасно для бокса», — отметил Смит.

Напомним, что 15 сентября в Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между Головкиным и «Канело», в котором мексиканец победил решением судей. Первое поражение GGG вызвало бурю негодования. Авторитетные эксперты отдали победу именно казахстанцу, назвав решение судей наглым грабежом.