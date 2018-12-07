«Продолжить путь Головкина». Легендарный комментатор из США оценил перспективы казахстанцев в профи

«Многие считают, что Головкин постарел. Это было неизбежно. Но он открыл Казахстан миру профи-бокса. Сейчас влиятельные промоутеры внимательно следят за вашими парнями. Почти все казахстанцы, которых я видел в деле, показывают шоу. Это главная особенность боксеров из Казахстана. Они рассчитывают лишь на свои силы. Очень жаль, что Канат Ислам не смог выйти на ТОП-уровень вслед за Головкиным. С другой стороны у вас есть олимпийский чемпион — Данияр Елеусинов. Он находится под крылом Эдди Хирна, который отбирает лишь самое лучшее. В Канаде молодые казахстанские парни собирают большие арены. Рынок насыщается разными боксерами, что привлекает интерес зрителя. У вас сильные ребята. Они способны продолжить путь Головкина», — отметил Шеридан.