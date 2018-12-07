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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Продолжить путь Головкина». Легендарный комментатор из США оценил перспективы казахстанцев в профи

Американский комментатор Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime, в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил перспективы казахстанских боксеров после завершения карьеры экс-чемпион мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Источник: РИА "Новости"

«Многие считают, что Головкин постарел. Это было неизбежно. Но он открыл Казахстан миру профи-бокса. Сейчас влиятельные промоутеры внимательно следят за вашими парнями. Почти все казахстанцы, которых я видел в деле, показывают шоу. Это главная особенность боксеров из Казахстана. Они рассчитывают лишь на свои силы. Очень жаль, что Канат Ислам не смог выйти на ТОП-уровень вслед за Головкиным. С другой стороны у вас есть олимпийский чемпион — Данияр Елеусинов. Он находится под крылом Эдди Хирна, который отбирает лишь самое лучшее. В Канаде молодые казахстанские парни собирают большие арены. Рынок насыщается разными боксерами, что привлекает интерес зрителя. У вас сильные ребята. Они способны продолжить путь Головкина», — отметил Шеридан.

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Напомним, что Головкин начал свою профессиональную карьеру в 2006 году.

За прошедшие 12 лет он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Также он попал в книгу рекордов Гиннеса и возглавлял рейтинг P4P (вне зависимости от весовой категории) по версиям разных авторитетных изданий и сайтов. В последнем бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО) судьи решением большинства зафиксировали его первое поражение в карьере, лишившее его титулов.

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