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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпиона WBO в весе Головкина арестовали в США

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде (26−0, 16 КО) был арестован полицией и отпущен под залог. Об этом сообщает Providence Journal.

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Вчера, 6 декабря, два офицера полиции увидели, что Андраде, остановив свой автомобиль, блокировал движение на одной из улиц родного Провиденса (штат Бостон, США). Он разговаривал с человеком из другой машины — и это привлекло внимание полицейских, которые сообщили, что боксер нервничал и смотрел на рюкзак в своем автомобиле.

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Вскоре офицеры провели обыск и в рюкзаке Андраде нашли небольшую сумку, в которой обнаружили пистолет и магазин с десятью пулями. В свое оправдание боксер заявил полицейским, что носил оружие, опасаясь за свою безопасность из-за славы и богатства.

В итоге Андраде арестовали и предъявили обвинение по одному пункту владения оружия без лицензии, что считается уголовным преступлением. В тот же день прошел суд, по итогам которого он освобожден под денежный залог.

Напомним, что Андраде 27 октября завоевал вакантный титул WBO, победив единогласным решением намибийца Уолтера Каутондокву (17−1, 16 КО). Изначально американец должен был встретиться с Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), но британец попался на допинге и лишился пояса чемпиона мира.

До сентября этого года титулами WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе владел казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), но из-за поражения решением большинства судей в бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО) GGG лишился всех поясов.

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