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7 декабря, источник: Sports.kz

Бой Головкин — Канело объявлен в списке лучших за всю историю «Дома Бокса»

Известный западный журналист и эксперт ESPN Дэн Рафаэль назвал список лучших боёв уходящего из бизнеса трансляций бокса телеканала HBO, в который вошло противостояние казахстанца Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альверса, сообщает Sports.kz.

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В список лучших вошли 45 поединков между различными боксёрами.

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На шестнадцатом месте расположились два поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, бой 16 сентября 2017 года и 15 сентября 2018 года.

«Два потрясающих поединка, в которых мы увидели множество экшена и спорных решений, когда GGG сохранил свой мировой титул в первою бою, и “Канело” выиграл его, ходя по самому тонкому краю в рематче», — прокомментировал противостояние Рафаэль.

Напомним, телеканал HBO, который в течение 45 лет позиционировал себя как «Дом Бокса» после второго поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса заявил о своём уходе из этой сферы. Головкин, который был связан контрактом с HBO, на данный момент является свободным агентом, открытым для предложений других вещательных платформ.

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