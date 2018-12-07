Бой Головкин — Канело объявлен в списке лучших за всю историю «Дома Бокса»

В список лучших вошли 45 поединков между различными боксёрами.
На шестнадцатом месте расположились два поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, бой 16 сентября 2017 года и 15 сентября 2018 года.
«Два потрясающих поединка, в которых мы увидели множество экшена и спорных решений, когда GGG сохранил свой мировой титул в первою бою, и “Канело” выиграл его, ходя по самому тонкому краю в рематче», — прокомментировал противостояние Рафаэль.
Напомним, телеканал HBO, который в течение 45 лет позиционировал себя как «Дом Бокса» после второго поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса заявил о своём уходе из этой сферы. Головкин, который был связан контрактом с HBO, на данный момент является свободным агентом, открытым для предложений других вещательных платформ.