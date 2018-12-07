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7 декабря, источник: Vesti.kz

Гвоздик об искусственной коме Стивенсона: Подобное могло произойти и со мной

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (16−0, 13 КО) в интервью Sport.ua прокомментировал состояние его последнего соперника — канадца Адониса Стивенсона (29−2−1, 24 КО).

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Источник: AFP 2018

2 декабря Гвоздик в концовке 11-го раунда нокаутировал Стивенсона. После боя канадца в критическом состоянии доставили в один из ближайших госпиталей Квебека из-за подозрения на кровоизлияние в мозг.

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Медики в профилактических целях приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому, а затем провели операцию. Нынешнее состояние боксера медики оценивают как стабильное, но остающееся критическим.

«Это бокс и подобное могло произойти и со мной. Я понимаю, что это грустная история, но это моя работа, то, что я делаю в ринге и он делал то же. То, что произошло — это просто плохое стечение обстоятельств. Я желаю ему только лучшего и скорейшего выздоровления», — сказал Гвоздик.

Ранее Гвоздик записал видеобращение к Стивенсону. Поддержку канадцу оказал и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).

Для 41-летнего Стивенсона поражение от Гвоздика стало вторым в карьере. Титулом WBC он владел с 2013 года и провел девять успешных защит.

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