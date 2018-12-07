Гвоздик об искусственной коме Стивенсона: Подобное могло произойти и со мной

Источник: AFP 2018

2 декабря Гвоздик в концовке 11-го раунда нокаутировал Стивенсона. После боя канадца в критическом состоянии доставили в один из ближайших госпиталей Квебека из-за подозрения на кровоизлияние в мозг.

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Медики в профилактических целях приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому, а затем провели операцию. Нынешнее состояние боксера медики оценивают как стабильное, но остающееся критическим.

«Это бокс и подобное могло произойти и со мной. Я понимаю, что это грустная история, но это моя работа, то, что я делаю в ринге и он делал то же. То, что произошло — это просто плохое стечение обстоятельств. Я желаю ему только лучшего и скорейшего выздоровления», — сказал Гвоздик.

Ранее Гвоздик записал видеобращение к Стивенсону. Поддержку канадцу оказал и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).