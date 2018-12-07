Санчес озвучил планы Головкина по количеству боев до завершения карьеры

«Посмотрим, останется ли он в 160 фунтах или поднимется в 168. Ему осталось два или три года карьеры, и они должны быть очень продуктивными. Я бы хотел, чтобы он боксировал еще два-три года. Важно то, что у Геннадия есть мотивация выкладываться в зале, как и раньше. Если он сохранит ее, то думаю, что еще в пяти-шести поединках с ним все будет в порядке», — цитирует Санчеса Sport.ua.