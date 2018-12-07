Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
7.12
Вердер3
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
7.12
Ювентус1
Интер0
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
7.12
Динамо Р2
Салават Юлаев4
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
7.12
Локомотив0
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
7.12
СеверстальОТ2
Куньлунь1
Футбол. Зарубежный
7.12
Мариуполь0
Шахтер Д3
Хоккей. КХЛ
7.12
АвтомобилистОТ5
Амур4
Биатлон. Биатлон
7.12
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Барыс
Футбол. Премьер-лига
12:30
Крылья Советов
Ростов
Все события
Фоторепортажи
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
7 декабря, источник: Vesti.kz

Санчес озвучил планы Головкина по количеству боев до завершения карьеры

Тренер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес рассказал о физической форме казахстанца и назвал планируемое количество боев до завершения.

Наверх
Источник: Reuters

При этом Санчес не исключил, что в 2019 году GGG может попробовать себя во втором среднем весе.

«Посмотрим, останется ли он в 160 фунтах или поднимется в 168. Ему осталось два или три года карьеры, и они должны быть очень продуктивными. Я бы хотел, чтобы он боксировал еще два-три года. Важно то, что у Геннадия есть мотивация выкладываться в зале, как и раньше. Если он сохранит ее, то думаю, что еще в пяти-шести поединках с ним все будет в порядке», — цитирует Санчеса Sport.ua.

Напомним, в последнем бою 36-летний Головкин 15 сентября решением большинства судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО). Это поражение стало первым в карьере для казахстанца, которые потерял все титулы.

Возвращение Головкина на ринг планируется в первой половине 2019 года. Одним из наиболее вероятных соперников назывался чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA (Super) британец Каллум Смит (25−0, 18 КО).

Футболист с опытом игры за сборную Казахстана отказался от перехода в китайский клуб
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Как может пройти объединение НХЛ с КХЛ? В Америке это обсуждают
Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро
70 девушек и веселящий газ. Расследование об игроках «Арсенала»
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
СМИ: Игрок «Спартака» хочет вернуться в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь