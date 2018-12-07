Ломаченко: Сейчас я не могу перейти в полусредний вес

«В моей весовой категории и в ближайшем к ней дивизионе нет больших звёзд. Большие имена есть в полусреднем весе, но пока я не могу перейти в полусредний вес, думаю, что это для меня было бы слишком. Планы на 2019 год? Хочу провести с Майки Гарсией, думаю, что такой поединок состоится. Но мне трудно сказать, что будет после», — приводит слова Ломаченко World Boxing News.