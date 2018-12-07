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7 декабря, источник: Чемпионат.com

Ломаченко: Сейчас я не могу перейти в полусредний вес

Чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) по версии WBA Super Василий Ломаченко исключает переход в полусредний вес (до 66,7 кг) в обозримом будущем.

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Источник: Reuters

Напомним, что на сегодняшний день украинец завоевал титулы уже в трёх весовых категориях.

«В моей весовой категории и в ближайшем к ней дивизионе нет больших звёзд. Большие имена есть в полусреднем весе, но пока я не могу перейти в полусредний вес, думаю, что это для меня было бы слишком. Планы на 2019 год? Хочу провести с Майки Гарсией, думаю, что такой поединок состоится. Но мне трудно сказать, что будет после», — приводит слова Ломаченко World Boxing News.

8 декабря Василий Ломаченко проведёт объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBO Хосе Педрасой.

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