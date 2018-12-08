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11:55 (мск), источник: Vesti.kz

Ломаченко и Педраса прошли взвешивание перед первым объединительным боем в карьере

Состоялась официальная процедура взвешивания главных участников вечера бокса в Нью-Йорке (США), где на утро 9 декабря по астанинскому времени встретятся украинец Василий Ломаченко (11−1, 9 KO) и пуэрториканец Хосе Педраса (25−1, 12 KO), передает корреспондент Vesti.kz.

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Боксеры показали одинаковый вес — 60,9 кг.

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Это будет бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super (первая защита Ломаченко), WBO (первая защита Педрасы), и The Ring (первая защита Ломаченко) в легком весе. Для обоих предстоящий поединок станет первым объединительным в карьере.

Титул WBA (Super) 30-летний Ломаченко завоевал 12 мая, когда в десятом раунде нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса (45−4, 28 КО). По ходу поединка украинец впервые в карьере побывал в нокдауне.

С 2015 по 2017 год Педраса владел титулом чемпиона IBF, но потерял этот пояс после поражения нокаутом от американца Джервонты Дэвиса (20−0, 19 КО). Снова чемпионом мира 29-летний Педраса стал 25 августа, когда решением судей победил мексиканского ветерана Раймундо Белтрана (35−8−1, 21 КО), который впервые защищал титул WBO.

В Казахстане бой Ломаченко — Педраса в прямом эфире покажет телеканал «Хабар». Трансляция начнется в 8:00 утра.

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