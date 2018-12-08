Ломаченко и Педраса прошли взвешивание перед первым объединительным боем в карьере

Боксеры показали одинаковый вес — 60,9 кг.

Читайте также Ломаченко: Сейчас я не могу перейти в полусредний вес

Это будет бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super (первая защита Ломаченко), WBO (первая защита Педрасы), и The Ring (первая защита Ломаченко) в легком весе. Для обоих предстоящий поединок станет первым объединительным в карьере.

Титул WBA (Super) 30-летний Ломаченко завоевал 12 мая, когда в десятом раунде нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса (45−4, 28 КО). По ходу поединка украинец впервые в карьере побывал в нокдауне.

С 2015 по 2017 год Педраса владел титулом чемпиона IBF, но потерял этот пояс после поражения нокаутом от американца Джервонты Дэвиса (20−0, 19 КО). Снова чемпионом мира 29-летний Педраса стал 25 августа, когда решением судей победил мексиканского ветерана Раймундо Белтрана (35−8−1, 21 КО), который впервые защищал титул WBO.