Ирландец в костюме Бората после ухода из веса Головкина победил бывшего соперника Елеусинова

Восьмираундовый бой первого среднего веса завершился победой O`Салливана по очкам 80−72. На поединке работал лишь один судья, причем он прошел без нокдаунов, а все раунды остались за ирландским боксером, выступавшим на родине впервые с 2014 года.

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Свой последний бой 34-летний О́Салливан провел 15 сентября в Лас-Вегасе, когда уже в первом раунде проиграл нокаутом канадцу Давиду Лемье (40−4, 34 КО). После этого он решил уйти из дивизиона GGG. В главном событии этого вечера казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2), потеряв титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO.

31-летний Горбич этим летом провел бой против полусредневеса Данияра Елеусинова (5−0, 3 КО). Поединок состоялся 8 августа в британском Кардиффе и завершился победой олимпийского чемпиона из Казахстана по очкам. После этого Горбич успел провести три боя, в которых дважды победил нокаутом.