Ирландец в костюме Бората после ухода из веса Головкина победил бывшего соперника Елеусинова
Ирландский боксер Гэри «Cпайк» O`Салливан (28−3, 20 КО) выиграл у венгра Габора Горбича в рамках вечера бокса в Каслбаре, передает корреспондент Vesti.kz.
Ирландский боксер Гэри «Cпайк» O`Салливан (28−3, 20 КО) выиграл у венгра Габора Горбича в рамках вечера бокса в Каслбаре, передает корреспондент Vesti.kz.
Восьмираундовый бой первого среднего веса завершился победой O`Салливана по очкам 80−72. На поединке работал лишь один судья, причем он прошел без нокдаунов, а все раунды остались за ирландским боксером, выступавшим на родине впервые с 2014 года.
Свой последний бой 34-летний О́Салливан провел 15 сентября в
31-летний Горбич этим летом провел бой против полусредневеса Данияра Елеусинова (5−0, 3 КО). Поединок состоялся 8 августа в британском Кардиффе и завершился победой олимпийского чемпиона из Казахстана по очкам. После этого Горбич успел провести три боя, в которых дважды победил нокаутом.
Напомним, О́Салливан еще в 2016 году с помощью костюма Бората бросал вызов Головкину и мог стать соперником GGG на 5 мая, но посчитал низким предложенный гонорар и отказался от боя. Изначально казахстанец должен был драться с Альваресом, но