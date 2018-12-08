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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

Ирландец в костюме Бората после ухода из веса Головкина победил бывшего соперника Елеусинова

Ирландский боксер Гэри «Cпайк» O`Салливан (28−3, 20 КО) выиграл у венгра Габора Горбича в рамках вечера бокса в Каслбаре, передает корреспондент Vesti.kz.

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Восьмираундовый бой первого среднего веса завершился победой O`Салливана по очкам 80−72. На поединке работал лишь один судья, причем он прошел без нокдаунов, а все раунды остались за ирландским боксером, выступавшим на родине впервые с 2014 года.

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Свой последний бой 34-летний О́Салливан провел 15 сентября в Лас-Вегасе, когда уже в первом раунде проиграл нокаутом канадцу Давиду Лемье (40−4, 34 КО). После этого он решил уйти из дивизиона GGG. В главном событии этого вечера казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2), потеряв титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO.

31-летний Горбич этим летом провел бой против полусредневеса Данияра Елеусинова (5−0, 3 КО). Поединок состоялся 8 августа в британском Кардиффе и завершился победой олимпийского чемпиона из Казахстана по очкам. После этого Горбич успел провести три боя, в которых дважды победил нокаутом.

Напомним, О́Салливан еще в 2016 году с помощью костюма Бората бросал вызов Головкину и мог стать соперником GGG на 5 мая, но посчитал низким предложенный гонорар и отказался от боя. Изначально казахстанец должен был драться с Альваресом, но из-за допингового скандала и шестимесячной дисквалификации второй поединок перенесли на сентябрь.

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