Работающая с промоутером Головкина абсолютная чемпионка мира прошла взвешивание перед боем в США

Так, норвежка Сесилия Брэкхус (34−0, 9 КО) на весах показала 66,6 килограммов, тогда как американка польского происхождения Александра Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) — 66,4.

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Этот бой будет проводиться за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе (до 66,7).

Также ожидаются интересные поединки в андеркарте. Например, американка Кларесса Шилдс встретится с бельгийкой Фемке Херманс, это будет бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе, а мексиканец Хуан Франсиско Эстрада будет боксировать со своим соотечественником Виктором Мендесом.