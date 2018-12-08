Работающая с промоутером Головкина абсолютная чемпионка мира прошла взвешивание перед боем в США
Состоялась официальная процедура взвешивания главных участниц предстоящего вечера бокса в Карсоне (США), передает корреспондент Vesti.kz.
Состоялась официальная процедура взвешивания главных участниц предстоящего вечера бокса в Карсоне (США), передает корреспондент Vesti.kz.
Так, норвежка Сесилия Брэкхус (34−0, 9 КО) на весах показала 66,6 килограммов, тогда как американка польского происхождения Александра Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) — 66,4.
Этот бой будет проводиться за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе (до 66,7).
Также ожидаются интересные поединки в андеркарте. Например, американка Кларесса Шилдс встретится с бельгийкой Фемке Херманс, это будет бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе, а мексиканец Хуан Франсиско Эстрада будет боксировать со своим соотечественником Виктором Мендесом.
Отметим, что 37-летняя Брекхус стала абсолютной чемпионкой мира в 2014 году после семи лет со дня дебюта в