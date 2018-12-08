Работающая с промоутером Головкина абсолютная чемпионка мира прошла взвешивание перед боем в США

Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Трактор
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов1
Ростов0
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Енисей
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Ливерпуль
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Авангард
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Фрозиноне
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Барыс3
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Черноморец Од
Ворскла
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Севилья
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Ак Барс
Футбол. Премьер-лига
20:00
Анжи
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс1
Каролина Харрикейнз4
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Дижон
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз7
Миннесота Уайлд2
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Барселона
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз3
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс0
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
10Кокорин и Мамаев в одной «клетке». Фото из зала суда
12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Работающая с промоутером Головкина абсолютная чемпионка мира прошла взвешивание перед боем в США

Состоялась официальная процедура взвешивания главных участниц предстоящего вечера бокса в Карсоне (США), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Так, норвежка Сесилия Брэкхус (34−0, 9 КО) на весах показала 66,6 килограммов, тогда как американка польского происхождения Александра Магдзяк Лопес (18−4−3, 1 КО) — 66,4.

Читайте также
Абсолютная чемпионка мира отправила в нокаут поцеловавшую ее на пресс-конференции соперницу

Этот бой будет проводиться за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе (до 66,7).

Также ожидаются интересные поединки в андеркарте. Например, американка Кларесса Шилдс встретится с бельгийкой Фемке Херманс, это будет бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе, а мексиканец Хуан Франсиско Эстрада будет боксировать со своим соотечественником Виктором Мендесом.

Отметим, что 37-летняя Брекхус стала абсолютной чемпионкой мира в 2014 году после семи лет со дня дебюта в профи-боксе. В этом статусе она провела восемь защит. С недавнего времени дела Брекхус ведет промоутер Том Леффлер, работающий с Геннадием Головкиным.

"Это не для оправдания". Тренер "Барыса" рассказал о сложностях в победном матче с аутсайдером "Востока"
«Let me speak from my heart»: Мутко — 60
Тренер рассказал о попытке перевезти Модрича в Россию
Фигуристы из РФ идут вторыми в финале Гран-при в парном катании
Россияне идут третьими после ритм-танца в финале Гран-при
Три пары из РФ на пьедестале юниорского финала Гран-при в танцах
«Крылья Советов» принимают «Ростов» в РПЛ (трансляция)
Россиянин стал вторым в финале Гран-при среди юниоров в Канаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь