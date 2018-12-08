Официально озвучены гонорары главных участников вечера бокса Ломаченко — Педраса

В главном событии в объединительном поединке встретятся чемпионы легкого веса (до 61,2 кг), обладатель титула WBA Super украинец Василий Ломаченко (11−1, 9 KO) и чемпион WBO пуэрториканец Хосе Педраса (25−1, 12 KO).

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Официальные гонорары чемпионов: Ломаченко — один миллион долларов США, Педраса — 350 тысяч долларов. Но, поданным ESPN, боксеры заработают больше. Ломаченко — около двух миллионов, Педраса — около одного миллиона.

В андеркарте чемпион WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Айзек Догбо (20−0, 14 КО) из Ганы встретится с мексиканцем Эмануэлем Наваррете (25−1, 22 КО). Официальные гонорары: Догбо — 100 тысяч (но заработает около 250 тысяч) долларов США, Наваррете — 50 тысяч.

Проспект легкого веса американец Теофимо Лопес (10−0, 8 КО) и его соотечественник Мейсон Менард (34−3, 24 КО), которым предстоит сразиться за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF, заработают оба по 20 тысяч.