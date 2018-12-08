WBC санкционировал проведение незамедлительного реванша между Уайлдером и Фьюри
Всемирный боксерский совет (WBC) дал добро на незамедлительный
Всемирный боксерский совет (WBC) дал добро на незамедлительный
По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, совет управляющих организации единогласно поддержал идею второго поединка.
«Уайлдер и Фьюри подарили миру один из лучших боев в хэвивейте за многие годы, — считает функционер. — Их бой спровоцировал невероятно мощный болельщицкий спрос на
«Хочу поздравить и Уайлдера, и Фьюри за этот невероятный бой, за эту великую битву и образцово спортивное поведение после схватки», — цитирует Сулеймана ESPN.
Тем временем Бризил рискнет своим статусом обязательного претендента — 22 декабря в Barclays Center (Нью-Йорк, США) он проведет бой с пуэрториканцем Карлосом Негроном (20−1, 16 КО), который ранее не встречался со столь серьезными оппонентами, поколачивая исключительно джорнименов и гейткиперов.
Напомним, что 1 декабря на арене Staples Center (Лос-Анджелес, США) Уайлдер и Фьюри завершили бой вничью раздельным решением судей, после чего оба сообщили о желании провести незамедлительный реванш.