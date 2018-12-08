WBC санкционировал проведение незамедлительного реванша между Уайлдером и Фьюри

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По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, совет управляющих организации единогласно поддержал идею второго поединка.

«Уайлдер и Фьюри подарили миру один из лучших боев в хэвивейте за многие годы, — считает функционер. — Их бой спровоцировал невероятно мощный болельщицкий спрос на поединок-реванш. Мы рады подтвердить, что реванш с нашей стороны одобрен. Вскоре мы выступим с официальным заявлением, в котором также нам предстоит учесть интересы обязательного претендента (Доминик Бризил)».

«Хочу поздравить и Уайлдера, и Фьюри за этот невероятный бой, за эту великую битву и образцово спортивное поведение после схватки», — цитирует Сулеймана ESPN.

Тем временем Бризил рискнет своим статусом обязательного претендента — 22 декабря в Barclays Center (Нью-Йорк, США) он проведет бой с пуэрториканцем Карлосом Негроном (20−1, 16 КО), который ранее не встречался со столь серьезными оппонентами, поколачивая исключительно джорнименов и гейткиперов.