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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

WBC санкционировал проведение незамедлительного реванша между Уайлдером и Фьюри

Всемирный боксерский совет (WBC) дал добро на незамедлительный бой-реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) американцем Деонтеем Уайлдером (40−0−1, 39 КО) и британским претендентом Тайсоном Фьюри (27−0−1, 19 КО), сообщает vRINGe.com.

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По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, совет управляющих организации единогласно поддержал идею второго поединка.

«Уайлдер и Фьюри подарили миру один из лучших боев в хэвивейте за многие годы, — считает функционер. — Их бой спровоцировал невероятно мощный болельщицкий спрос на поединок-реванш. Мы рады подтвердить, что реванш с нашей стороны одобрен. Вскоре мы выступим с официальным заявлением, в котором также нам предстоит учесть интересы обязательного претендента (Доминик Бризил)».

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«Хочу поздравить и Уайлдера, и Фьюри за этот невероятный бой, за эту великую битву и образцово спортивное поведение после схватки», — цитирует Сулеймана ESPN.

Тем временем Бризил рискнет своим статусом обязательного претендента — 22 декабря в Barclays Center (Нью-Йорк, США) он проведет бой с пуэрториканцем Карлосом Негроном (20−1, 16 КО), который ранее не встречался со столь серьезными оппонентами, поколачивая исключительно джорнименов и гейткиперов.

Напомним, что 1 декабря на арене Staples Center (Лос-Анджелес, США) Уайлдер и Фьюри завершили бой вничью раздельным решением судей, после чего оба сообщили о желании провести незамедлительный реванш.

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